Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori Dapat Penghargaan Tertinggi, Book of The Year di IKAPI Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Novel, Laut Bercerita karya Leila S. Chudori mendapatkan penghargaan tertinggi IKAPI Awards kategori Book of the Year saat pembukaan Indonesia International Book Fair di Jakarta Convention Center, Rabu, 9 November 2022. Ditemui Tempo sehabis penganugerahan tersebut, Leila S. Chudori mengatakan tak menyangka bisa mendapatkan penghargaaan Book of The Year lantaran cetakan pertama Laut Bercerita diluncurkan pada 2017.

“Saya nggak nyangka bisa dapat penghargaan Book Of The Year, tapi saya menebaknya mungkin karena penjualan Laut Bercerita tinggi sekali dalam satu tahun terakhir ini,” kata wartawan senior Tempo ini.

Projek ke Depan Setelah Book of the Year

Menanggapi kemenangannya ini, Leila mengaku belum berencana melanjutkan ataupun menciptakan buku terusannya. Namun, ia membagikan informasi soal projeknya dalam waktu dekat. Ia akan meluncurkan Laut Bercerita Sebuah Prequel dari bukunya yang terbit pada 2012 berjudul Pulang. Prequel dengan judul Namaku Alam yang akan menceritakan tentang salah satu karakter pada buku sebelumnya bernama Alam.

Editor Senior Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Christina M Udiani mengatakan, buku Laut Bercerita telah terjual sebanyak 130 ribu eksemplar sejak awal peluncurannya hingga saat ini yang sudah memasuki cetakan ke-53. Adapun versi hardcover dari Laut Bercerita sudah terjual sebanyak 12 ribu eksemplar dan sudah memasuki cetakan ke-3. Sungguh luar biasa untuk buku yang baru dicetak pada akhir Agustus lalu.

Penjualan Buku dengan Rekor Tertinggi

“Belum ada 1 buku yang bisa mencapai kemajuan segitu dan tahun ini jadi salah satu puncak penjualan yang tertinggi.” ucap Christina

Versi hardcover yang diluncurkan pada 30 Agustus 2022 secara online lalu, menjadi perbincangan di kalangan anak muda pencinta buku fiksi, yang membuatnya terjual dengan cepat di masa pre-ordernya. Melihat antusiasme ini Christina mengatakan bahwa versi hardcover dari Laut Bercerita akan terus dicetak, namun ada perbedaan dari cetakan sebelumnya. Cetakan hardcover edisi selanjutnya tidak disertai dengan photocard yang sebelumnya ada pada cetakan yang dirilis secara pre-order.

Lewat Laut Bercerita, Leila berhasil menggambarkan dengan detail kisah sejarah penghilangan paksa dan pembungkaman mahasiswa di masa Orde Baru. Untuk itu, ia melakukan wawancara dengan para aktivis yang diculik dan selamat, seperti Nezar Patria, Mugiyanto, Budiman Sudjatmiko, hingga Rahardjo Waluyo Djati.

NADIA RAICHAN FITRIANUR

