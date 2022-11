Francia Raisa Unfollow Selena Gomez, Tak Dianggap Teman Meski Sudah Donor Ginjal

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez diunfollow oleh Francia Raisa setelah menyebut Taylor Swift adalah satu-satunya teman di industri hiburan Hollywood. Selena Gomez mengungkapkan hal tersebut dalam sebuah wawancara baru dengan Rolling Stone baru-baru ini.

"Saya tidak pernah cocok dengan sekelompok gadis keren yang menjadi selebriti. Satu-satunya teman saya di industri ini benar-benar Taylor (Swift), jadi saya ingat merasa seperti bukan milik saya," kata Selena Gomez, ketika ditanya tentang teman-temannya yang terkenal, dikutip dari Page Six, Rabu, 9 November 2022.

Francia Raisa yang merupakan aktris yang telah membintangi sejumlah judul film dan serial televisi. Raisa pernah mendonorkan ginjalnya kepada Selena yang mengidap penyakit lupus.

Pernyataan Selesa tentang satu-satunya sahabat itu diberitakan oleh E! News kemudian diunggah di Instagram mereka. Raisa diduga meninggalkan komentar yang ditangkap dalam tangkapan layar yang diperoleh Pop Crave sebelum menghilang. Raisa tampaknya mengungkapkan kemarahannya dengan menulis, "Menarik" di kolom komentar. Situs media itu juga mencatat bahwa Raisa, yang berteman dengan Selena sejak 2007, sudah tidak mengikuti akun Instagram Selena lagi.

Tanggapan Selena Gomez

Seorang TikTokers, Stephanie Tleiji menyoroti kabar ini dan membahasnya dalam sebuah video. Tak disangka Selena melihat video tersebut dan meninggalkan komentar. "Maaf saya tidak menyebut setiap orang yang saya kenal," tulis Selena.

Fransia Raisa memberikan penghargaan woman of the year pada Selena Gomez, dalam acara Billboard Woman in Music di Los Angeles, 30 November 2017. Francia Raisa merupakan sahabat yang mendonorkan ginjalnya untuk Selena . Chris Pizzello/Invision/AP

Penggemar segera menanggapi komentar tweet Pop Crave untuk berspekulasi tentang maksud pernyataan Selena. Kata-kata akun gosip menyiratkan bahwa Selena merujuk pada industri "musik" secara khusus - tetapi, sesuai konteks asli profil Rolling Stone, tidak jelas apakah itu benar.

“Bagaimana dengan Francia? Maksud saya, dia memberi Selena Ginjal," tulis seorang penggemar, sementara yang lain bercanda, "Cara saya meminta ginjal saya kembali."

“Tolong ini sederhana sekali. Francia bisa menghubungi Selena secara pribadi untuk mengklarifikasi apa yang dia maksud dalam wawancara ini,” kata seorang penggemar Selena. “Karena jelas dia bermaksud bahwa Taylor adalah satu-satunya superstar internasional/orang terkenal yang berteman dengannya.”

Penggemar lain mencatat, “Fakta bahwa dia memberi Selena ginjal tidak berarti dia bisa melompat ke kesimpulan acak, berhenti mengikuti Selena dan bertindak aneh di bawah unggahan enews ketika Selena bahkan tidak melakukan apa pun untuk menyinggung perasaannya – dia bisa langsung berbicara dengannya jika ada sesuatu yang salah."

Selena Gomez menjalani operasi transplantasi ginjal untuk mengatasi penyakit lupusnya pada 2017. Francia Raisa saat itu yang menjadi pendonor ginjal untuk Selena. Tetapi di tahun berikutnya, kedua sahabat itu dikabarkan bermusuhan.

Selena Gomez dan Francia Raisa dilaporkan berdamai pada 2021 setelah Raisa mengunggah tentang proses donor ginjal ke Twitternya serta di Instagram, meskipun yang terakhir juga telah dihapus. Raisa bahkan menghadiri pesta ulang tahun Selena yang ke-30 pada Juli lalu.

PAGE SIX | US MAGAZINE

