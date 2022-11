Sempat Tayang di GoPlay, Serial Tunnel Adaptasi Drakor Kini Hadir di Netflix

Donny Alamsyah juga pernah membintangi film laga Indonesia yang cukup populer di kancah film internasional, yaitu film The Raid (2011) dan The Raid 2 (2014) sebagai tokoh bernama Andi.

Lagu Bertahan Terluka Fabio Asher Terinspirasi dari Drakor The World of The Married

Fabio Asher mengatakan, inspirasinya dalam menulis lagu berangkat dari pengalaman pribadi dan teman terdekatnya.

