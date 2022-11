Hari Ini 175 Tahun Kelahiran Bram Stoker, Menulis Kisah Dracula antara Fakta dan Fiksi

Editornya, Otto Kyllman, dari Archibald Constable and Company, mengembalikan naskah itu dengan satu kata sendiri: “Tidak”. Menurutnya, kota London masih berkabung atas serentetan pembunuhan mengerikan di Whitechapel. Dan saat itu pembunuhnya pun masih berkeliaran. Diyakini kasus terbesarnya adalah Jack the Ripper.

Perlahan-lahan cerita terbentuk. Bagi penggemar novel Dracula, informasi di atas sudah tidak asing lagi. Semua mengetahui bahwa kapal yang ditulis disebut Demeter, bukan Dmitri seperti yang ada di kehidupan nyata. Selain itu, dalam halaman lain catatannya, nama Count Wampyr digantikan olehnya dengan nama Count Dracula. Saat itulah Stoker menemukan perbatasan antara fakta dan fiksi.

Mengutip Time, Stoker mengatakan bahwa hanya ada sebagian misteri yang hanya bisa ditebak oleh manusia. Tepat pada 1890, Stoker mencari sebuah buku berjudul The Accounts of Principalities of Wallachia and Moldavia karya William Wilkinson di perpustakaan Whitby.

Dracula dibuat selama musim panas 1890 di kota tepi laut Inggris, Whitby. Novel ini seringkali digolongkan sebagai cerita fiksi, namun sebenarnya tak jarang yang tahu bahwa novel yang dibuat selama tujuh tahun ini diambil dari kejadian nyata.

TEMPO.CO , Jakarta - Pernahkah Anda membaca novel legendaris berjudul Dracula ? Novel ini tidak lepas dari sosok seorang penulis bernama Abraham Stoker atau dikenal dengan Bram Stoker . Ia lahir tepat hari ini pada 9 November 1847 silam di Clontarf, Irlandia, dan wafat pada 20 April 1912.

