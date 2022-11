Hubungan Asmara Johnny Depp dengan Pengacara Joelle Rich Kandas, Disebut Romantis tapi Tak Serius

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Johnny Depp dikabarkan tidak lagi berkencan dengan mantan pengacaranya Joelle Rich. Johnny Depp dikatakan berkencan dengan pengacara yang mewakilinya dalam gugatan pencemaran nama baik terhadap The Sun dalam gugatan pencemaran nama baik terhadap mantan istrinya Amber Heard pada 2018.

Dilansir dari PEOPLE pada Jumat, 04 November 2022 menyebutkan bahwa Johnny Depp dan pengacara 37 tahun tersebut tidak lagi memiliki hubungan, namun alasan di balik putusnya Johnny dan Joelle tidak disebutkan. Six Pages mengatakan bahwa hubungan antara Johnny Depp dan Joelle Rich bukan hubungan yang serius, pernyataan ini juga ditambahkan oleh TMZ yang mengatakan, "Mereka memiliki hubungan romantis namun tidak ekslusif."

Kencan Singkat Johnny Depp dan Joelle Rich

Kabarnya, perpisahan mereka terjadi kurang dari dua bulan setelah sebuah sumber mengatakan keduanya berkencan. Kabar hubungan kencan Johhny Dep dan Joelle Rich berawal saat Joelle terlihat hadir pada sidang pencemaran nama baik untuk Johnny melawan Amber Heard, di Virginia, Amerika Serikat. Joelle hadir untuk mendukung aktor selama proses persidangan.

Joelle bukanlah bagian dari tim hukum Depp, namun dia telah menunjukkan dukungannya untuk Depp dengan muncul di pengadilan selama persidangan pencemaran nama baik. Pada 3 Mei 2022, dia tertangkap kamera di luar gedung pengadilan dengan salah satu pengacara Depp, Camille Vazquez. Dua minggu kemudian, Rich tampak muncul di pengadilan.

Rumor Kencan dengan Pengacara Lain

Tiga bulan sebelum hubungan Depp dan Rich dikonfirmasi, rumor yang beredar di media sosial mengatakan bahwa aktor The Pirates of the Caribbean tersebut berkencan dengan Vasquez. Namun dia menepis spekulasi tersebut, dengan mengatakan internet menciptakan cerita yang menjengkelkan

“Saya kira itu hanya bagian dari menjadi wanita yang melakukan pekerjaannya.” ucap Vasquez pada PEOPLE, Juni lalu. Ia mengutarakan kekecewaannya. "Sangat mengecewakan media menuliskan interaksi saya dengan Johnny, yang sudah saya kenal dan wakili selama 4,5 tahun ini, dengan cara tak pantas dan tak profesional."

