Ungkapan Duka dari Selebritas untuk Aaron Carter, Konser Backstreet Boys Jadi Sendu

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper sekaligus aktor asal Amerika, Aaron Carter meninggal pada Sabtu, 5 November 2022. Aaron Carter ditemukan tewas sekitar pukul 11 pagi waktu setempat di kamar mandi rumahnya. Diperkirakan penyebab kematian Aaron Carter karena kecanduan serta gangguan mental.

Kabar meninggalnya Aaron Carter sangat mengejutkan, khususnya para selebritas. Banyak selebritas yang turut mengucapkan belasungkawa atas kepergian Aaron Carter, seperti grup vokal asal Amerika, New Kids on The Block (NKOTB) yang menuliskan rasa belasungkawanya pada laman Twitter resmi mereka.

"Kami terkejut dan sedih atas meninggalnya Aaron Carter yang tiba-tiba. Kami mengirimkan doa untuk keluarga Carter. Beristirahatlah dalam damai, Aaron" tulis NKOTB.

Selain itu, aktris sekaligus penyanyi Amerika Serikat Hilary Duff juga turut menuliskan rasa belasungkawanya pada laman Instagram resminya. Hilary Duff pernah menjalin hubungan dengan Aaron Carter selama 2 tahun pada 2001.

"Untuk Aaron- Saya sangat menyesal bahwa hidup ini begitu sulit bagi mu dan bahwa Anda harus berjuang di depan seluruh dunia. Kamu memiliki pesona yang benar-benar, diri remaja saya sangat mencintaimu. Aku kirimkan doa untuk keluarga mu saat ini.Istirahatlah dengan tenang" tulis Hilary Duff di Instagram.

Kakak kandung Aaron, Nick Carter pun turut mengungkap kesedihannya atas kepergian sang adik. Nick terlihat menangis saat tampil pada konser Backstreet Boys yang digelar di Arena London. Meskipun sedang dalam kondisi berduka, Nick tetap ikut hadir pada konser Backstreet Boy. Dalam konser tersebut, Backstreet Boys memberikan penghormatan terakhir untuk Aaron Carter.

Backstreet Boys membawakan lagu No Place yang dikhususkan untuk Aaron, dengan menunjukkan cuplikan foto dari Nick dan Aaron pada layar besar. Menurut salah satu personel Backstreet Boys, Kevin Richardson lagu tersebut adalah lagu yang sangat spesial untuk grup vokal lelaki tersebut karena berkisah tentang keluarga. Aaron sendiri dulu pernah menjadi pembuka pada tur konser Backstreet Boys.

Sebelum kematiannya, Aaron Carter dikabarkan memiliki masalah dengan narkoba dan telah memulai program rawat jalan selama sebulan di Lion Rock Rehabilitation Center di Los Angeles September lalu. Aaron juga sempat mengaku bahwa ia sedang berjuang melawan gangguan kesehatan mental yang ia alami termasuk gangguan kepribadian, skizofrenia, kecemasan akut, manik depresi, hingga bipolar.

