Fan Meeting Sehun EXO Dipercepat karena Tidak Kondusif, Penyelenggara Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Kedatangan Sehun EXO membuat pengunjung Mal Central Park, Jakarta Barat pada Minggu, 6 November 2022 membludak. Mengikuti permintaan pihak berwajib, penyelenggara acara, Whitelab akhirnya mempercepat penampilan salah satu anggota grup K-pop EXO itu di atas panggung karena sudah tidak kondusif.

Penggemar sudah datang sejak pagi untuk bisa mendapat barisan depan panggung agar bisa melihat idolanya lebih dekat, meski Sehun dijadwalkan baru akan muncul pukul 14.00 WIB. Dalam acara jumpa penggemar bertajuk Whitelab: One Memorable Day with Scientist Ganteng Oh Sehun yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum ini, Sehun datang sebagai brand ambassador Whitelab untuk meresmikan peluncuran serum terbaru dari produk tersebut.

Mulai dari area luar pintu masuk hingga seluruh lantai di Mal Central Park, kemarin dipadati lautan manusia. Begitu Sehun muncul, penggemar semakin histeris dan berlomba-lomba untuk mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka. Akhirnya, Sehun hanya berada di atas panggung selama 10 menit, menyapa penggemarnya yang sudah berjam-jam menunggunya. Durasi tersebut sengaja dipersingkat dari yang seharusnya direncanakan di awal karena overkapasitas.

Ribuan penggemar Oh Sehun menghadiri acara temu penggemar yang diselenggarakan sebuah produk kecantikan di Central Park Mall, Jakarta Barat, Ahad, 6 November 2022. Sebelumnya polisi juga membubarkan konser Berdendang Bergoyang Festival karena over kapasitas dan konser NCT 127 hari pertama setelah 30 penonton pingsan. Twitter

"Halo semua, terima kasih atas antusiasme menyambut kedatangan #scientistganteng Oh Sehun, hari ini. Whitelab selaku penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi keramaian di venue dikarenakan antusiasme pengunjung yang sangat besar dan terus memenuhi area dalam maupun luar mall, maka demi alasan keselamatan. Pihak berwajib meminta kami untuk mempersingkat jalannya event karena kondisi sudah tidak kondusif," tulis Whitelab di Instagram Story pada Minggu, 6 November 2022.

Whitelab meminta maaf karena tidak sedikit penggemar yang kecewa dengan durasi Sehun tampil di atas panggung, tidak sebanding dengan lamanya waktu mereka menunggu. Kejadian kemarin akan menjadi bahan evaluasi untuk pihak penyelenggara untuk ke depannya.

"Melalui pernyataan ini. Kami ingin meminta maaf kepada seluruh fans yang telah hadir serta mengapresiasi fans yang tertib mengikuti arahan selama acara berlangsung. Mohon maaf jika acara ini belum maksimal dan akan menjadi pelajaran untuk kami. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya," tulis Whitelab.

Oh Sehun (kanan) didampingi presenter Lee Jeong-hoon sebagai penerjemah saat menghadiri acara temu penggemar yang diselenggarakan sebuah produk kecantikan di Central Park Mall, Jakarta Barat, Ahad, 6 November 2022. Sehun hanya tampil di atas panggung selama 10 menit untuk menyapa ribuan penggemar yang sudah menunggu sejak pagi. Instagram/Leejeonghoon

Selama 10 menit, Sehun menyapa penggemarnya dan berharap bisa mengajak seluruh anggota EXO ke Jakarta. "Halo semuanya. Apa kabar? Terima kasih sudah datang ke sini. Ramai sekali ya," kata Sehun di atas panggung. "Semoga ke depannya saya bisa membawa semua anggota EXO untuk datang ke sini."

Sebelum meninggalkan panggung, Sehun EXO pun sempat mengatakan rasa cintanya terhadap seluruh penggemarnya yang telah hadir di mall tersebut. "Aku sayang kamu," kata Sehun yang disambut dengan riuh para penggemar.

Baca juga: Fan Meeting Dibatalkan karena Overkapasitas, Sehun EXO Hanya Tampil 10 Menit di Mal Central Park

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.