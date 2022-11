Foto dan Bikin Konten Bareng NCT 127, Jerome Polin: Berasa Kayak Teman Dekat

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber, Jerome Polin mendapatkan kesempatan nonton konser NCT 127 dan foto bareng anggotanya di belakang panggung. Jerome tidak segan menyebut dirinya sebagai anggota baru NCT 127.

"Akhirnya member baru NCT debut foto bersama NCT 127. WKWKWKWK. Setelah selama ini cuma ngedit foto sama Kpop artist, akhirnya kesampaian foto bahkan bikin konten bareng, lengkap sama 1 grup lagi!!!" tulis Jerome di Instagram pada Sabtu, 5 November 2022.

Jerome membagikan sejumlah foto dirinya berdiri di tengah-tengah anggota NCT 127. Jerome cukup mencolok karena mengenakan jaket berwarna hitam, sementara NCT 127 dengan setelan serba putih.

Baru pertama kali bertemu, kesan Jerome terhadap NCT 127 sangatlah baik. Mereka cepat akrab sampai Jerome merasa seperti teman dekat. "Awalnya tegang banget, tapi ternyata mereka semua SUPER BAIK dan SUPER RAMAH!! Berasa kayak temen deket gitu woeee," tulis Jerome.

YouTuber yang memiliki lebih dari 9,8 subscribers ini semakin merasa terharu saat tahu Jungwoo NCT 127 mengucapkan Bahasa Indonesia yang diajarkan olehnya saat tampil di atas panggung. "Terus aku sempet ngajarin beberapa bahasa Indonesia, salah satunya 'MANTAP JIWA', dan mereka cepet banget hafalnya. Bahkan sampe dipake waktu tampil di stage, keren dan professional banget!" tulisnya.

Grup idola K-pop NCT 127 membawakan lagu dalam gelaran konser "NCT 127 2ND Tour "NEO CITY: JAKARTA - THE LINK" di ICE BSD City, Jumat, 4 November 2022. Konser hari pertama ini terpaksa dihentikan sebelum benar-benar berakhir karena kondisi yang tidak kondusif dengan pingsannya 30 penonton. (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)

Tidak hanya itu, Jerome juga sempat berbincang dengan anggota NCT 127 yang berasal dari Jepang, Yuta. Jerome yang pernah berkuliah di Jepang dipuji oleh Yuta NCT karena pelafalannya yang bagus. "Still feels unreal banget. Terus aku sempet ngomong pake bahasa Jepang juga, terus kak Yuta seneng dan semangat banget. 'Nihongo jouzu desune!' (Bahasa Jepangmu jago ya!). Asli, pengalaman yang tak terlupakan banget," tulisnya.

Jerome semakin dikejutkan setelah melihat Taeyong NCT 127 memakai kemeja batik yang diberikan kepada seluruh member. Taeyong mengunggah beberapa foto saat mengenakan batik dari Jerome tersebut di Instagram pribadinya. "Thank you @jeromepolin," tulis Taeyong di Instagram pada Minggu, 6 November 2022.

Sebagai kreator konten, Jerome mengaku gemar memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang di luar negeri. Kebahagiaan Jerome semakin lengkap jika pemberiannya itu benar-benar disukai. "Kemarin aku sempet memberikan hadiah berupa batik Indonesia ke semua member NCT 127. Pas mereka lihat, mereka bilang 'Wah we love it, thank you!' dan beneran dipakai!! Seneng banget! Mantap Jiwa!" tulis Jerome.

Selain Jerome, YouTuber Jessica Jane juga mendapatkan kesempatan serupa. Jessica memamerkan fotonya bersama 9 anggota NCT 127 di Instagram pribadinya. Mereka sempat membuat konten TikTok bersama. "Suatu kehormatan bisa bertemu dengan kalian. Terima kasih atas kesempatannya @smtown @smtown_idn @nct127," tulis Jessica.

Konser NCT 127 bertajuk Neo City Jakarta: THE LINK digelar selama dua hari, 4-5 November 2022 di di hall 7 dan 8 Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD), BSD City, Tangerang. Sempat dihebohkan isu ancaman bom, konser hari pertama dihentikan setelah penonton berdesakan di area depan panggung dan 30 penonton pingsan. Padahal saat itu, NCT 127 seharusnya masih akan membawakan 5 lagu lagi. Namun akhirnya pada hari kedua berjalan dengan lancar hingga lagu penutup.

