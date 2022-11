Profil Aaron Carter, Adik Nick Carter Backstreet Boys yang Berkarier Sejak Usia 7 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Aaron Carter meninggal pada Sabtu, 5 November 2022 di kediamannya di California, Amerika Serikat dalam usia 34 tahun. Rapper ini ditemukan tidak bernyawa di bathtub kamar mandinya sekitar pukul 10 pagi waktu setempat.

Pria dengan nama lengkap Aaron Charles Carter lahir pada 7 Desember 1987 di Tampa, Florida. Aaron merupakan adik kandung dari Nickolas Gene Carter alias Nick Carter, anggota grup vokal Backstreet Boys. Kedua anak dari pasangan Jane Elizabeth dan Robert Gene Carter itu terpaut usia 7 tahun.

Aaron memulai kariernya menjadi penyanyi cilik di usia 7 tahun. Ia mulai dikenal setelah merilis album pertamanya 1997 ketika usianya 9 tahun dan terjual 1 juta copy di seluruh dunia. Kesuksesaannya ini juga berlanjut di album keduanya, Aaron's Party (Come Get It) yang dirilis pada 2000 terjual 3 juta copy di Amerika Serikat. Album Aaron berikutnya, Oh Aaron, juga meraih platinum.

Aaron Carter. REUTERS/Fred Prouser

Pelantun lagu I Want Candy itu mulai tampil menjadi tamu di Nickelodeon dan juga sempat tampil sebagai artis pembuka di beberapa konser untuk Britney Spears dan Backstreet Boys. Pada Maret 2001, ia melakukan debut aktingnya, menjadi bintang tamu di salah satu episode serial Disney Channel Lizzie McGuire. Di bulan yang sama, ia bersama Samantha Mumba melakukan konser di studio MGM secara langsung di Disney Channel, bertajuk Aaron Carter dan Samantha Mumba in Concert.

Aaron juga pernah menjadi pengisi suara untuk beberapa soundtrack film produksi Paramount dan Nickelodeon, Jimmy Neutron: Boy Genius pada 2001, seperti Leave It Up to Me, AC's Alien Nation, dan Go Jimmy Jimmy. Satu tahun setelahnya, Aaron menjadi bintang tamu dalam 3 episode acara TV Nickelodeon, All That dan menyanyikan lagu tema untuk serial animasi berjudul Through my own Eyes.

Dua tahun lalu, Aaron mulai merambah ke industri hiburan dewasa dengan membintangi debut film birunya pada September 2020 di situs hiburan dewasa CamSoda. "Ini pertama kalinya bagiku! Lihat saya live malam ini @camsoda 9pm PST #camsoda #cammodel," tulisnya pada keterangan foto yang memperlihatkan sebagian tubuh bagian depannya, saat mengumumkannya di Instagram.

Kisah Asmara

Aaron juga sempat menjalin cinta segitiga dengan Lindsay Lohan dan Hilary Duff. Namun akhirnya Aaron putus dengan Lindsay pada April 2003 dan melanjutkan hubungannya dengan Hilary. Tapi hubungannya tidak berlangsung lama, di tahun yang sama Aaron dan Hilary mengakhiri hubungan mereka setelah dua tahun bersama.

Pertemanan Lindsay Lohan dan Hilary Duff berubah menjadi permusuhan ketika keduanya memperebutkan Aaron Carter. Kini hubungan kedua bintang ini telah kembali membaik walau tidak sedekat dulu. Ibtimes.com

Kemudian pada 2006, ia juga pernah melamar sang kekasih, model Playboy Kari Ann Peniche. Sayangnya, pertunangan itu hanya berlangsung satu minggu lantaran Aaron mengklaim dia masih terlalu muda dan itu merupakan keputusan yang terburu-buru. Lalu, Aaron bertunangan dengan Melanie Martin pada Juni 2020 dan memiliki putra.

Hubungan dengan Kakak-kakaknya

Dalam perjalanan hidup Aaron Carter, berbagai kejadian tragis sempat menimpanya. Ini bermula dari kematian kakak kandungnya, Leslie, pada 2012. Menurut kabar, sang kakak meninggal di usia 25 tahun akibat overdosis.

Nick dan Aaron Carter. AP/Matt Sayles

Selain itu, Aaron juga pernah bersitegang dengan Nick Carter. Tepatnya pada akhir 2019, sang kakak pernah melaporkannya ke polisi atas ancaman percobaan pembunuhan pada istri Nick. Sementara itu, pada tahun yang sama, ia juga didiagnosa mengalami skizofrenia, gangguan bipolar dan kecemasan.

Tersandung Kasus Hukum

Aaron pernah ditangkap polisi karena diduga menyetir dalam keadaan tak sadar karena pengaruh ganja pada 15 Juni 2017 lalu. Pacarnya saat itu, Madison Parker, yang malam itu bersamanya, juga ikut ditangkap.

Di tahun yang sama, Aaron Carter juga sempat mengaku di akun Twitternya mengenai orientasi seksualnya. Ia mengaku sejak usianya 13 tahun sudah memiliki ketertarikan dengan perempuan dan laki-laki alias biseksual. Ia tak merasa malu dengan apa yang sudah terjadi padanya.

Pada September lalu, Aaron Carter mendaftar di rehabilitasi untuk kelima kalinya dengan harapan mendapatkan kembali hak asuh putranya yang saat itu berusia 10 bulan, Prince. Dia dan mantan tunangannya, Melanie Martin, kehilangan hak asuh karena kekerasan dalam rumah tangga dan masalah narkoba.

“Saya memutuskan untuk mendaftarkan diri ke program itu. Ini akan menjadi kali kelima saya di rehabilitasi, terutama untuk mengurus aftercare," katanya saat itu. “Tidak kambuh. Saya belum kambuh ... itu hanya pemicu yang besar saat ini bagi saya. Anda tahu, jadi, saya hanya, saya ingin anak saya kembali.”

Baca juga: Penyanyi Aaron Carter Ditemukan Meninggal di Bathtub Kamar Mandi Rumahnya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.