Besok Rayakan Hari Wayang Nasional, Begini Kisah Penetapannya

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2018, pada 7 November diperingati sebagai Hari Wayang Nasional. Penetapan ini didasari oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Hari Wayang Nasional.

Sebelum ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Hari Wayang Nasional, sudah banyak dalang dan budayawan yang mengusulkan adanya Hari Wayang Nasional. Salah satu tokoh yang getol memperjuangkan Hari Wayang Nasional adalah Ki Manteb Soedharsono.

"Saya sudah lama berharap 7 November ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional," kata Ki Manteb Soedharsono dalam wawancara bersama Tempo, Rabu,18 Juli 2018.

Lalu, apa itu Hari Wayang Nasional dan bagaimana cerita di balik hari yang spesial tersebut?

Hari Wayang Nasional merupakan sebuah peringatan akan ditetapkannya wayang sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 7 November 2003. Melansir laman Jendela Kemdikbud, disebutkan bahwa wayang termasuk warisan budaya takbenda UNESCO dalam kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Oleh karena itu, penetapan 7 November sebagai Hari Wayang tidak terlepas dari tanggal ditetapkannya wayang sebagai warisan budaya dunia.

Majalah Jendela Kemdikbud menyebutkan bahwa bagi masyarakat Indonesia, wayang memilikki makna yang merefleksikan kehidupan. Selain itu, dalam wayang terkandung juga nilai-nilai intangible, seperti budi luhur, kesempurnaan hidup, harmoni kehidupan, dan jiwa ksatria. Peringatan Hari Wayang menjadi salah satu momentum pengingat akan budaya wayang dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Hari Wayang Nasional juga menjadi bentuk apresiasi terhadap kebudayaan wayang yang sudah ada sejak zaman dahulu di Indonesia.

