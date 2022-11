Konser NCT 127 Dihentikan, NCTzen Ramai-ramai Pasang Tagar Minta Maaf

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara dan kepolisian menghentikan konser NCT 127 lebih awal yang berlangsung di ICE BSD hari pertama pada Jumat, 4 November 2022 karena ada 30 penonton pingsan. Mereka pingsan setelah aksi saling mendorong ke depan saat para personel boyband asal Korea Selatan itu melemparkan bola-bola ke atas. Para penonton mendorong yang di depannya untuk berebut bola yang dilemparkan hingga terjadi saling himpit dan menyebabkan puluhan orang pingsan.

Kejadian ini membuat NCTzen, nama fandom NCT, ramai-ramai mengusung tagar #SAYSORRYFORNCT127 sebagai permintaan maaf kepada para personel NCT127. Tagar ini merajai trending topic Twitter Indonesia yang bertahan hingga kini. Kebanyakan penggemar merasa malu oleh aksi penonton yang tidak tertib dan bisa mencoreng nama Indonesia untuk menggelar konser serupa.

"Tandain mbak-mbak ini, malu-maluin aja. We are so sorry, NCT 127," cuit @mark*** sambil mengunggah video yang memperlihatkan para penonton saling berebut bola hingga saling melakukan aksi mendorong ke depan. "Udah ada peringatan dari SMnya, tolong day 2 yang tertib," cuit @myu*** sambil mengunggah pesan dari staf SM Entertainment, agensi yang membentuk NCT, bahwa kejadian aksi saling dorong hingga menyebabkan konser dihentikan itu merupakan peringatan terakhir kali.

"Kalau D2 terulang lagi, Indonesia bakal diskip dari semua jadwal NCT unit manapun," demikian isi pesan yang diduga meneruskan peringatan staf SM Entertainment itu. "Terlalu norak. NCT itu bukan sekali dua kali konser/datang ke Indo, jadi please jaga ketertiban, mau taruh di mana muka Indonesia kalau yang datang ke sana saja begitu," cuit @casto***.

Boyband K-Pop NCT 127 di SBS Gayo Daejon. Instagram/@Sbsnow_insta

NCTzen juga ramai-ramai mengunggah video yang memperlihatkan ekspresi kecewa, sedih, dan takut para personel NCT 127 saat melihat penonton konsernya rusuh dan sukar dikendalikan. Mereka sampai berdiri mematung melihat kerusuhan itu dan ikut mengajak penonton agar tenang. Wajah mereka makin kecewa saat meninggalkan panggung lebih cepat dan masih menyisakan lima lagu.

"Wajah mereka udah kecewa semua, kaliah sumpa, gua gak tahan tapi gak gua aja di sini yang bilang kalian norak," cuit @onyour***. "Aku sebagai fans aja kecewa banget lihatnya, semoga day 2 bisa lebih baik lagi ya kalian. harus bisa tertib. Maaf banget buat NCT 127 karena harus mengalami ini, padahal kalian udah berharap semuanya bakal lancar tanpa ada masalah, tapi malah begini, maaf, maaf, maaf," cuit @ziel***.

NCT 127 merupakan sub-unit kedua dari grup NCT. Konser NCT 127 yang digelar di Indonesia pekan ini diwarnai oleh sederet fakta yang menarik perhatian para NCTzen.

