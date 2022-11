Mengenang 14 Tahun Meninggalnya Michael Crichton, Penulis Novel Populer Jurassic Park

TEMPO.CO, Jakarta -Pada 4 November 2008 silam Michael Crichton, penulis kenamaan Amerika Serikat, salah satunya Jurassic Park, meninggal dunia. Crichton dikenal sebagai penulis jenius, dia banyak melahirkan karya novel yang bersifat ilmiah.

Karya Crichton yang paling populer adalah Jurrassic Park, ini novel yang ditulis pada 1990. Menceritakan tentang hewan purbakala dinosaurus. Novel ini kemudian diadopsi menjadi film yang sukses atau menjadi box office pada 1993. Genre-nya adalah film fiksi ilmiah.

Profil Michael Crichton

Mengutip IMDb, Michael Crichton lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 23 Oktober 1942. Dia seorang penulis Amerika dikenal karena penelitiannya yang mendalam melalui film thriller populer, yang seringkali dikaitkan dengan perkembangan teknologi.

Crichton dibesarkan di Roslyn, New York. Ayah Crichton seorang eksekutif dan jurnalis untuk Advertising Age. Hal inilah yang mendorong bakat Crichton untuk menulis dan mengetik. Karya pertamanya yang diterbitkan, yaitu sebuah artikel perjalanan, muncul di The New York Times ketika dia baru berusia 14 tahun.

Crichton diterima kuliah di Universitas Harvard dengan jurusan bahasa Inggris. Tapi dia berhenti dari kuliahnya itu karena kecewa dengan standar pengajaran dosen. Alasan ini cukup unik, yang mana saat itu tugas esainya diberi nilai B- oleh dosen.

Setelah berhenti kuliah jurusan bahasa Inggris, Crichton pindah ke Eropa dan menghabiskan waktu selama satu tahun di sana. Dia mengambil kelas yang diperlukan untuk masuk ke sekolah kedokteran, kemudian lulus summa cum laude pada 1964, dan melakukan perjalanan ke Universitas Cambridge sebagai dosen tamu di bidang antropologi.

Pada 1965 Crichton kembali ke Amerika Serikat untuk menghadiri Harvard Medical School, di mana ia memperoleh gelar kedokteran pada 1969.

Saat masih menjadi mahasiswa kedokteran, Crichton memulai karirnya sebagai penulis profesional dengan nama samaran John Lange dan Jeffrey Hudson. Buku-buku yang ditulisnya itu kemudian dijual, dan penghasilannya digunakan untuk membiayai kuliahnya.

Perjalanan Michael Crichton sebagai penulis

Mengutip Britannica, karya novel misteri Crichton, A Case of Need memenangkan Edgar Allan Poe Award 1968 dari Mystery Writers of America. Sementara untuk buku terlaris pertama Crichton adalah The Andromeda Strain (1969; film 1971) yang diterbitkan dengan namanya sendiri, membahas akibat dari program penelitian persenjataan biologis yang salah.

Dari tahun 1969 hingga 1970 Crichton menjabat sebagai rekan postdoctoral di Jonas Salk Institute for Biological Science. Namun, kesuksesan novel-novelnya membuatnya sibuk menulis sepenuh waktu.

Crichton kemudian menerbitkan The Terminal Man (1972; film 1974), yang membahas tentang terapi otak elektroda yang salah. Dia menyimpang dari fiksi ilmiah dengan The Great Train Robbery (1972; film 1979), sebuah film thriller pencurian berlatar Inggris Victoria, danEaters of the Dead (1976; film 1999), sebuah narasi sejarah yang menggabungkan unsur-unsur mitos Beowulf .Kongo (1980; film 1995) menjalin kisah faktual komunikasi primata dengan manusia menjadi kisah petualangan fiksi tentang spesies gorila yang agresif.

Pada 1990, Crichton menerbitkan film thriller fiksi ilmiah yang sukses besarJurassic Park, yang dengan muram membayangkan kebangkitan manusia dari dinosaurus melalui rekayasa genetika . Dia menulis skenario untuk adaptasi film 1993, yang menjadi hit box-office, dan untuk karya lain seperti The Lost World (1995; film 1997), sekuel Jurassic Park.

Selain itu, Crichton membuat konsep dan memproduksi serial TV yang sangat sukses ER (1994-2009), sebuah drama mingguan berdurasi satu jam tentang krisis dan hubungan di ruang gawat darurat rumah sakit. Crichton menyutradarai beberapa film, termasuk Coma (1978), di mana ia juga menulis skenarionya, dan Physical Evidence (1989).

Salah satu adegan film Jurassic Park

Meskipun Crichton sering dikritik oleh komunitas ilmiah karena sensasional, Crichton dikenal karena penelitian yang cermat dalam karyanya.

Dia dengan cermat mempelajari ilmu yang mendasari premis Jurassic Park dan pergi ke konferensi Jepang-Amerika sebelum menulis film thriller politik Rising Sun (1992; film 1993), sebuah akun, kadang memecah belah , hubungan Jepang-Amerika.

Crichton terus mendalilkan pengaruh kemajuan ilmiah dalam karya-karya fiksi ilmiah seperti Prey (2002), tentang nanoteknologi. Selanjutnya pada 2005, dia kembali membuat karya tentang etika batas rekayasa genetika; dan film thriller tahun 2005 State of Fear, polemiknya tentang pemanasan global .

Setelah kematian Crichton pada 2008, dua manuskrip lengkap ditemukan, yaitu Pirate Latitudes, tentang bajak laut abad ke-17, dan Dragon Teeth, yang berpusat pada persaingan antara ahli paleontologi di Amerika Barat pada 1800-an. Novel-novel tersebut masing-masing diterbitkan pada 2009 dan 2017.

Adapun Micro (2011), yang membayangkan aplikasi jahat dari teknologi miniaturisasi, berasal dari naskah setengah jadi yang dikembangkan oleh penulis sains Richard Preston atas perintah keluarga Crichton.

Seorang pengelana yang rajin, Crichton menggambarkan banyak petualangannya dalam otobiografi Travels (1988). Juga pada 1980-an dia mengoperasikan perusahaan perangkat lunak komputer, FilmTrack, untuk waktu yang singkat dan memproduksi permainan komputer Amazon .

