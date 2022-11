Konser 30 Tahun Dewa 19, Ahmad Dhani dan Ari Lasso Nostalgia 30 Lagu

TEMPO.CO, Batam - Konser 30 tahun Dewa 19 berjalan lancar di Temanggung Abdul Jamal, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 2 November 2022. Ahmad Dhani bernostalgia melalui lagu-lagunya. Sejak sore, penonton sudah mulai memadati Lapangan Parkir Temenggung Abdul Jamal. Konser yang dipromotori Saga Indonesia ini dibagi beberapa kategori penonton. VIP yang berada di depan panggung dengan kursi sofa, serta silver yang berdiri di bagian belakang.

Konser Dewa 19 dimulai sesuai jadwal pada pukul 20.00 WIB. Sebelum Ahmad Dhani dan kawan-kawan naik ke atas panggung, Saga Indonesia menunjukan panggung megah terutama lighting yang akan menghiasi konser selama 3 jam itu. Sorak Baladewa dan Baladewi menyambut penampilan pertama Dewa 19. Dibuka dengan lagu Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi, para Baladewa, julukan penggemar Dewa 19, mulai bernostalgia.

Lagu pertama ini dibawakan Virzha bersama Ello. "Mana suaranya Batam," ujar Virzha yang mengenakan pakaian serba hitam. Setelah itu mereka membawa lagu Pangeran Cinta. "Lagu ini kenangan kita semua," ujar Ahmad Dhani, pemimpin band ini di sela penampilannya.

Ahmad Dhani Bernostalgia di Panggung

Dewa 19 juga membawakan lagu terkenal Queen bertajuk I Want to Break Free. Beberapa lagu dibawakan secara bergantian, salah satunya Cinta Gila yang dinyanyikan Ahmad Dhani.

Hampir semua lagu Dewa 19 dibawakan dalam konser 30 tahun tersebut. Termasuk lagi Still I'm Sure We'll Love Again. "Lagu ini diciptakan sejak 21 tahun lalu, dibuat oleh Erwin Prasetya, ini lagu jarang kita mainkan, tetapi lagunya asyk," kata Ahmad Dhani.

Beberapa Baladewa dan Baladewi setia ikut bernyanyi lagu tersebut. Di setiap jeda lagu, Ahmad Dhani mengenang proses pembuatannya termasuk menceritakan inspirasi lagu tersebut diciptakan. "Selanjutnya lagu ini dibuat 2010, lagu ini tentang kisah saya sendiri, perasaan cemburu kepada pacar orang lain, judulnya Cemburu," kata Dhani.

Di pertengahan aksi Dewa 19 sempat menampilkan foto nostalgia mereka sejak band berdiri pada 1986 yang diiringi alunan saksofon. Momen ini turut menyita perhatian penonton.

Setelah itu Ari Lasso naik ke atas panggung. Dengan gaya rambut pendek dan menggunakan blazer hitam, Ari Lasso menuntaskan rindu bertemu dengan Baladewa dan Baladewi. "Saya sudah lama ke Batam, saya rindu kalian semua," katanya. Konser berakhir tepat pukul 23.00 wib, dengan 30 lagu, selama 3 jam dan juga 3 vokalis.

Sebelum menggelar konser di Batam, kemarin Dewa 19 mengumumkan penundaan konser mereka di Jakarta yang seharusnya digelar pada Sabtu, 12 November 2022 di Jakarta International Stadium (JIS) ditunda hingga Sabtu, 4 Februari 2023. Ahmad Dhani mewakili pihak Dewa Restography mengatakan penundaan acara ini menjadi hal positif bagi dia dan rekan-rekannya untuk mempersiapkan konser menjadi jauh lebih matang. Penundaan konser Dewa 19 ini merupakan kesepatan bersama dengan Jakpro sebagai imbas dari kejadian Berdendang, Bergoyang Festival.

