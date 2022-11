27 Tahun Perjalanan Sheila On 7, Bersiap Konser Tunggu Aku di jakarta Januari 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira datang bagi penggemar band legendaris Indonesia Sheila On 7. Pasalnya, Sheila On 7 akan menggelar konser Tunggu Aku Di Jakarta pada 28 Januari 2023 mendatang, sekaligus perayaan 27 tahun SO7 berkarya. Rencananya, konser tersebut akan digelar di beberapa kota di Indonesia. Kabar ini pun memberikan angin segar untuk mengobati kerinduan para penggemar band asal Yogyakarta itu.

Sheila on 7 merupakan sebuah grup musik aliran pop-rock yang berasal dari Yogyakarta. Band ini digawangi oleh Akhdiyat Duta Modjo (Duta), Eross Candra (Eross) dan Adam Muhammad Subarkah (Adam). Sebelum dengan formasi sekarang, Sheila on 7 sempat mengalami perombakkan formasi dan pergantian personil sejak dibentuk pertama kali pada 6 Mei 1996.

Pada Oktober 2004, Brian Kresna Putro masuk sebagai drummer menggantikan Anton. Pada 2006, Sakti mundur dari Sheila On 7. Formasi Duta, Eross, Adam, dan Brian bertahan cukup lama sampai 18 tahun lamanya. Namun, pada 2022, Brian hengkang dari band yang telah membesarkan namanya itu.

Melansir sheilaon7.com, pembentukkan Sheila On 7 berawal dari Adam dan Sakti yang memiliki band bernama “W.H.Y Gank” saat duduk di bangku SMA. Keduanya lalu mengajak Duta sebagai vokalis. Namun, grup band tersebut baru sekadar latihan di studio dan cover lagu, serta ikut lomba-lomba. Satu tahun kemudian, Eross pun bergabung dalam band tersebut. Akhirnya, pada 6 Mei 1996, terbentuklah sebuah band bernama Sheilagank.

Setelah dua tahun malang melintang di acara-acara lokal, pada pertengahan 1998 akhirnya band tersebut mendapatkan kontrak rekaman pertama dari pihak label Sony Music Entertaintment Indonesia. Bersamaan dengan itu, band tersebut pun mengubah nama menjadi Sheila On 7. Sementara “Sheilagank” digunakan sebagai sebutan bagi pendengar setia karya-karya mereka.

Album pertama Sheila On 7 (1999) rilis dan berhasil menduduki peringkat #33 dan masuk ke dalam 150 Album Indonesia Terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia pada 2007. Penghargaan terbaru Sheila on 7 yaitu berhasil mendapatkan penghargaan The Best Single untuk lagu "Lapang Dada" dalam Hai Reader's Poll Music Awards 2015. Pada 2018, memenangkan dua kategori yaitu Band/Group/Duo of the Year dan Song of the Year untuk lagu "Film Favorit" dalam ajang Indonesian Choice Awards 2018.

