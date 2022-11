MLTR Mau Konser di Yogya: Ternyata, Tak Ada Personil yang Bernama Michael

TEMPO.CO, Yogyakarta -Group band pop rock Michael Learns to Rock atau MLTR bakal menggelar konser di Sleman City Hall, Yogyakarta pada Minggu, 6 November 2022.

Ini merupakan salah satu rangkaian konser di beberapa kota di Indonesia yang berlangsung mulai pertengahan Oktober hingga awal November 2022.

Selain di Yogyakarta, konser juga diselenggarakan di The Westin Surabaya pada 19 Oktober 2022, Makasar pada 2 November, dan Palembang 4 November.

Mengutip laman resmi MLTR, gelaran konser di beberapa wilayah Indonesia ini mengusung tema “Back On Road Tour 2022”.

Dari Denmark di 1988, Lalu Mendunia

Dilansir dari situs Last FM, MLTR dibentuk pada tahun 1988 di Aarhus, Denmark. Mulanya terdiri dari empat personil, yaitu Jascha Richter (keyboard), Kare Wanscher (drum), Mikkel Lentz (gitar), dan Soren Madsen (bass). Namun, pada 2000 Madsen keluar dari band dan memilih bersolo karir.

Di balik asal-usul nama MLTR, ternyata tidak ada anggota band yang bernama Michael. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan bagaimana dan mengapa mereka mendapatkan nama ini? Richter mengungkapkan bahwa tidak ada alasan khusus tentang asal-usul nama MLTR.

Menurut Richter, ide menamai MLTR sekadar datang dari hal-hal konyol kala itu. “Saya pikir pada dasarnya itu adalah nama paling konyol yang bisa kami buat dan tidak ada artinya. Jadi itulah alasannya, sungguh,” ujarnya seperti dikutip Tempo dari News First.

Meski demikian, kini MLTR telah menjelma menjadi salah satu band paling populer di Denmark bahkan dunia. Band ini meraih berbagai penghargaan bergengsi dalam dunia musik. Misalnya, penghargaan The Gold Preis dari RSH sebagai “The Best Performing Act of the Year” di Singapore.

Baca juga: Piala Dunia 2022: Profil Timnas Tunisia, Kuda Hitam di Grup D

Pun lagu MLTR yang berjudul “Take Me to Your Heart” mendapat penghargaan sebagai lagu dengan jumlah unduhan paling banyak. Yaitu tercatat lebih dari 6 juta unduhan pada 2006.

Hingga saat ini MLTR sudah merilis 9 album studio dengan album terakhirnya bertajuk “Still”. Album tersebut dirilis pada Maret 2018. Selama lebih dari tiga dekade di industri musik, MLTR telah manggung di 21 negara. Termasuk kerap menyapa fans di Tanah Air dengan konser di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta pada 6 November 2022 nanti.

HARIS SETYAWAN

Baca juga : Ari Lasso Akan Jadi Pembuka di Konser Michael Learns to Rock di Yogyakarta



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.