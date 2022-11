Adinia Wirasti dalam Poster Serial Mendua, Adaptasi The World of the Married Reporter Tempo.co Editor Marvela Serial Mendua yang dibintangi Adinia Wirasti tayang pada 17 Desember 2022. Foto: Instagram/@disneyplushotstarid

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar telah merilis poster teaser untuk serial lokal terbaru, Mendua, yang akan tayang secara eksklusif pada Sabtu, 17 Desember 2022. Mendua merupakan adaptasi dari serial pemenang penghargaan BAFTA berjudul Doctor Foster yang ditulis dan dibuat oleh Mike Bartlett, dan diproduksi oleh Drama Republic untuk BBC One. Menyusul kesuksesan dari beberapa adaptasi lokal Doctor Foster, termasuk versi Korea Selatan dengan judul The World of the Married, Mendua telah diadaptasi untuk para penonton di Indonesia dengan format serial sebanyak 8 episode berdurasi masing-masing 45 menit. Dalam poster terbaru, terlihat separuh wajah Adinia Wirasti sebagai pemeran utama tampil mengenakan atasan berwarna putih dengan memperlihatkan cincin pernikahan di jari manisnya. Namun, jari manis tersebut terluka dan mengeluarkan darah, seolah menggambarkan pernikahannya yang hancur. Adinia Wirasti sebagai Sekar dalam Mendua, adaptasi serial Doctor Foster versi Indonesia yang akan tayang di Disney+ Hotstar. Dok. Disney+ Hotstar. Serial dengan genre drama dan romance ini bercerita tentang Dokter Sekar M. Atmajaya, seorang dokter sukses yang tinggal di kawasan elit di bilangan Jakarta bersama suaminya, Ivan, serta anak mereka, Dennis. Sayangnya, hidup Sekar yang terlihat sempurna hancur seketika saat ia mengetahui tentang perselingkuhan suaminya. Disutradarai oleh Pritagita Arianegara, cerita Mendua ditulis dan dikembangkan oleh Keke Mayang, Sinar Ayu Massie, dan Dono Indarto, bersama Wicky V. Olindo sebagai produser, serta Anthony Buncio sebagai showrunner dan produser eksekutif. Serial ini dibintangi oleh Adinia Wirasti sebagai Sekar, Chicco Jerikho sebagai Ivan, dan Tatjana Saphira sebagai Bella. Mendua juga menampilkan deretan aktor ternama lainnya seperti Bima Azriel, Widyawati Sophiaan, Jolene Marie, Winky Wiryawan, Melissa Karim, Dennis Adhiswara, Karina Salim, Morgan Oey, dan Ibrahim Risyad. Baca juga: The World of the Married Dibuat Versi Indonesia, Adaptasi dari Doctor Foster Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

