Daftar Drama Korea hingga Film Indonesia Tayang di Netflix Mulai November 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menayangkan berbagai pilihan drama Korea hingga film Indonesia yang tayang mulai November 2022. Serial The Fabulous dan Wednesday, serta film Enola Holmes 2, menjadi rekomendasi utama yang Netflix hadirkan bulan ini.

Berikut rekomendasi tayangan terbaru Netflix Indonesia edisi November 2022:

1. The Fabulous

Drama romantis Korea The Fabulous akan tayang mulai Jumat, 4 November 2022. Empat sahabat mengejar mimpi mereka di dunia mode yang kompetitif sembari menyeimbangkan pekerjaan yang penuh tuntutan, dilema cinta, dan malam-malam liar di kota.

Minho SHINee dan Chae Soo Bin dalam drama Korea The Fabulous. Dok. Netflix

2. Enola Holmes 2

Enola Holmes 2 yang menjadi kelanjutan film Enola Holmes mulai tayang pada Jumat, 4 November 2022. Kini Enola menangani kasus resmi pertamanya sebagai detektif. Namun untuk memecahkan misteri gadis yang hilang, ia perlu bantuan teman-teman — dan kakaknya, Sherlock.

Enola Holmes 2. Dok. Netflix.

3. Wednesday

Masuki dunia kelam Wednesday yang mulai tayang pada Rabu, 23 November 2022. Pintar, sarkastis, dan dingin, Wednesday Addams menyelidiki rangkaian pembunuhan sembari menjalin pertemanan baru — juga musuh — di Akademi Nevermore.

4. Tunnel: Season 1

Saat menyelidiki serangkaian pembunuhan, seorang detektif tiba-tiba berpindah 30 tahun ke masa depan. Di masa itu, kasus pembunuhan tersebut masih belum terpecahkan. Serial yang dibintangi Donny Alamsyah, Andri Mashadi, dan Hana Malasan ini akan tayang Kamis, 3 November 2022.

5. Satria Dewa: Gatotkaca

Para legenda beradu saat Yuda muda menghadapi kekuatan dewa yang baru ditemukannya. Ia mempertahankan dunianya dalam pertempuran tanpa akhir melawan kejahatan kuno yang kuat. Dibintangi Rizky Nazar, Yasmin Napper, Yayan Ruhian, film ini akan tayang Kamis, 10 November 2022.

6. Lara Ati

Tak bahagia dalam pekerjaan dan tak beruntung dalam cinta, Joko bertemu lagi dengan teman masa kecilnya dan mendapat harapan untuk merebut kembali hati mantan pacarnya. Film ini tayang pada Kamis, 17 November 2022, dengan menghadirkan Bayu Skak, Tatjana Saphira, dan Sahila Hisyam.

Lara Ati. Dok. Netflix

7. Ghost Writer 2

Dalam kelanjutan komedi horor karya Bene Dion ini, seorang penulis berjuang untuk menyelamatkan kakak perempuannya — dan dirinya sendiri — dari kekuatan supranatural yang jahat. Menampilkan Tatjana Saphira, Deva Mahenra, dan Endy Arfian, film ini tayang mulai Kamis, 24 November 2022.

8. Behind Every Star

Para agen di sebuah perusahaan manajemen artis menghadapi orang-orang berkepribadian kuat dan politik kantor sambil menjaga agar klien tetap senang supaya membantu kelancaran karier mereka. Serial Korea ini akan tayang Senin, 7 November 2022.

Joo Hyun Young dalam drama Korea Behind Every Star. Dok. Netflix

9. Somebody

Seorang pengembang perangkat lunak membuat aplikasi kencan untuk dapat mencari pasangan. Namun ia terjerat jaring pembunuh berantai yang menggunakan aplikasi tersebut untuk memancing para korban. Serial Korea ini tayang mulai Jumat, 18 November 2022.

10. Korea No. 1

Para pemandu acara selebritas bertemu pakar-pakar budaya tradisional Korea untuk merasakan pekerjaan mereka dan bersaing demi mendapatkan gelar Pemagang Nomor Satu. Serial ini tayang Jumat, 25 November 2022.

Selain film dan serial di atas, Netflix juga akan menayangkan berbagai serial dengan musim terbaru di bulan ini. Mulai dari Manifest: Season 4 Part 1, The Crown: Season 5, Dead to Me: Season 3, hingga Elite: Season 6. Ada juga tayangan untuk menyambut Natal, The Claus Family 2, Falling for Christmas, Christmas with You, dan The Noel Diary.

Untuk tayangan keluarga Netflix menghadirkan My Father’s Dragon, Teletubbies, dan Slumberland. Sementara rekomendasi tayangan drama adalah Let Him Go, One of Us Is Lying: Season, dan The Wonder. Netflix juga menghadirkan pilihan tayangan mendebarkan bulan ini, antara lain Capturing the Killer Nurse (dokumenter), 1899, dan My Name is Vendetta.

