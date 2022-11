Zara Leola Daur Ulang Lagu Anak Sekolah dari Chrisye dengan Versi Lebih Ceria

Baca juga: Zara Leola Ungkap Kolaborasinya dengan Enda Ungu di Lagu Good Waste of Time

Lagu ini menceritakan soal indahnya kisah cinta di masa muda. “It’s about how we found, bukan hanya cinta untuk pasangan, tapi rasa ketertarikan dengan seseorang di mana saat memasuki masa SMA, kita baru tahu namanya pacaran, jalan-jalan bareng dan lainnya”, ujar Zara yang telah berusia 16 tahun ini, dikutip dari siaran pers pada Selasa, 1 November 2022.

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Kaleb J mengaku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu To The Moon And Back, walau sebenarnya hanya khayalan semata.

