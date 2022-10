Black Adam Kembali Kuasai Box Office di Akhir Pekan Kedua

TEMPO.CO, Jakarta - Film superhero penuh aksi, Black Adam masih merajai box office dalam pekan kedua penayangannya di Amerika Utara. Film ini turut mendapatkan antusiasme yang besar dari para fans superhero DC di seluruh dunia.

Film ini meraup sekitar 27,7 juta dolar AS atau Rp 432 miliar di paruh kedua dari 4.402 bioskop seluruh dunia. Itu termasuk penurunan 59 persen, dan salah satu kerugian terbesar untuk film yang dibintangi Dwayne Johnson sebagai pemeran utama, tidak termasuk waralaba Fast & Furious. Meskipun demikian, film ini diperkirakan akan mencapai 100 juta dolar AS di box office domestik pada Sabtu dan selesai dengan pendapatan domestik 111,1 juta dolar AS pada Minggu.

Pada pekan perdana, Black Adam berhasil mengumpulkan total 140 juta dolar AS setara dengan Rp 2,1 triliun. Film ini mendapat 73 juta dolar atau Rp 1,1 triliun di 76 pasar internasional, menurut laporan Deadline, Senin, 24 Oktober 2022. Sedangkan wilayah domestik mengumpulkan 67 juta dolar atau Rp 1 triliun.

Namun berkat ketenaran Dwayne Johnson, Black Adam hanya turun 45 persen di box office internasional menjadi 39 juta dolar AS, meraup 139 juta dolar AS secara internasional dan 250 juta dolar AS di seluruh dunia.

Antusiasme para fans superhero DC ini juga terlihat di media sosial, banyak orang yang menuliskan apresiasinya terhadap film Black Adam terkhusus Dwaney Johnson. Yang mana film ini merupakan debutnya sebagai pemeran utama pada film pahlawan super. “Ya intinya Dwaney Johnson memerankan tokoh Black Adam dengan sangat baik,” tulis akun @watchmenID

Black Adam mendapatkan rating 41 persen pada laman Rotten Tomatoes, yang membuat film ini juga tidak luput dari kritikan. Penampilan dari plot film tersebut dinilai gagal menghadirkan cerita antihero dengan plot yang brilian. Kritik terbesar dari film ini adalah naskahnya yang buruk. Namun, film ini mencetak 89 persen untuk penilaian audiens.

Karakter Black Adam pertama kali mucul di komik The Marvel Family #1 pada 1945 yang diciptakan oleh Otto binderdan C.C Beck. Film ini mengisahkan tentang seorang budak yang berasal dari Kahndaq bernama Teht Adam yang mendapat kekuatan super yang berasal dari dewa mesir.

Selain menjadi pemeran utama Dwayne Johnson juga menjadi salah satu produser untuk film ini bersamaan dengan Beau Flynn, Hiram Garcia, dan Dany Garcia. Di sutradarai langsung Jaume Collet-Serra, naskah film Black Adam di tulis oleh Adam Sztykiel, Rory Haines, dan Sohrab Noshirvani.

NADIA RAICHAN FITRIANUR | FORBES | THE HOLLYWOOD REPORTER

Baca juga: Khandaq di Film Black Adam, Apa Bedanya dengan Pertempuran Khandaq dalam Sejarah Islam?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.