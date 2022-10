Transformasi Pevita Pearce Jadi Sri Asih: Kemenangan dari Perjuangan 3 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang penayangan film Sri Asih pada Kamis, 17 November, video behind the scene dirilis memperlihatkan bagaimana perjuangan Pevita Pearce bertransformasi menjadi superhero Indonesia, Sri Asih. Sri Asih yang sebelumnya sempat muncul di film Gundala arahan Joko Anwar pada 2019 akan melanjutkan kisah Jagat Sinema Bumilangit.

Pevita Pearce menceritakan awal perjalanannya dalam video Tantangan, Tekanan, Harapan. -- Sri Asih Journey Part 1 yang dapat ditonton di YouTube pribadinya.

“Setelah masuk ke proses jalannya Sri Asih ini. Karena untuk persiapan ini banyak yang di-sacrifice untuk mulai masuk ke karakternya. Little things kayak jaga makan, olahraga, it makes a very big change in my life dan ngaruh ke states of mind," katanya.

Pevita mengatakan butuh waktu 3 tahun untuk melakukan persiapan terutama menguasai teknik bela diri. Ia berlatih bersama Uwais Team. Bukan hanya harus mengerti dasar tapi juga memahami koreografinya. “Sri Asih adalah film action pertamaku dan aku enggak punya basic fighting, nol sama sekali. Total hampir 3 tahun untuk workshop,” katanya. Semua ia pelajari, dari berantem pakai selendang, tongkat sampai koreografi fighting yang dipelajari di set.

Bumilangit Cinematic Universe merilis trailer film Sri Asih. Foto: Instagram Bumilangit Official.

Di video The Making of Sri Asih yang diunggah di media sosial Sri Asih, Pevita diperlihatkan melewati banyak tantangan. “Setiap hari sulit, selama menjalani setahun kok berat ya, aku bisa enggak sih, muncul rasa takut,” ujarnya. Tapi ia menambahkan, “Aku menjalani semua dengan happy dan semangat. Walaupun sulit, tapi aku selalu menikmati membuat video board, di lokasi syuting justru sangat terbantu.”

Film kedua Jagat Sinema Bumilangit Sri Asih ini juga dibintangi oleh Jefri Nichol, Christine Hakim, Reza Rahadian, Dimas Anggara, Surya Saputra, Randy Pangalila, Jenny Zhang, Dimas Anggara, Revaldo, Faradina Mufti, Fadly Faisal dan Messi Gusti.

Film Sri Asih adalah bagian dari Jagat Sinema Bumilangit, yang dibuka dengan ‘patriot’ pertamanya, yaitu Gundala (tayang 29 Agustus 2019). Sri Asih kini dihadirkan sebagai ‘patriot’ ke-2. Tak sampai di situ, keluasan Jagat Sinema Bumilangit akan berlanjut pada film-film dan serial-serial lain yang tengah diproduksi oleh pihak studio, Screenplay Bumilangit. Di antaranya Virgo and the Sparklings (dibintangi Adhisty Zara) yang akan tayang di bioskop juga serial Tira (diperankan oleh Chelsea Islan) untuk khusus tayang di kanal Disney+.

