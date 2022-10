Semangat Sumpah Pemuda, Tiktok Hadirkan Tiktok For Your Stage Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Tiktok menghadirkan Tiktok For You Stage pada malam ini, Sabtu, 29 Oktober 2022. Diluncurkan bertepatan di Hari Sumpah Pemuda, program ini menjadi perayaan kreativitas kreator yang membawa kebahagiaan di For You Page (FYP) ke panggung For You Stage (FYS).

Panggung ini akan menghadirkan kolaborasi kreator, seperti Malikoendang, selebriti dan musisi papan atas, termasuk band legendaris Slank, dan ikon K-Pop, PSY. Hal ini sejalan dengan tujuan TikTok untuk menyediakan kesempatan nyata bagi para kreator agar terus berkarya melalui kreativitas di berbagai industri, termasuk industri hiburan dan musik.

Angga Anugrah Putra, General Maneger Operation & Marketing Tiktok, South East Asia mengungkapkan, Tiktok For You Stage ini merupakan apresiasi terhadap karya kreator dalam membuat berbagai format yang positif seperti video singkat, TikTok LIVE, hingga TikTok. TikTok For You Stage adalah perwujudan langsung dari kolaborasi ini. "Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para kreator yang telah menghibur dan menginspirasi masyarakat di tengah berbagai kondisi, khususnya selama dua tahun terakhir," ujarnya, kemarin.

TikTok For You Stage akan dimeriahkan oleh berbagai kreator yang telah menghiasi layar FYP berkat konten kreatifnya, seperti Malikoendang, Kak Jill Gorden, Firman Ambyar, Palicte Family, Jerry Piko, Fadil Jaidi, dan masih banyak lagi. Para kreator ini akan berkolaborasi dengan sejumlah selebriti dan musisi terkenal, antara lain Ziva Magnolya, Mahalini, JKT48, Slank, dan musisi legendaris dari Korea yang terkenal lewat lagu Gangnam Style, PSY.

Dipandu oleh Daniel Mananta, Rina Nose, dan Irfan Hakim, program TikTok For You Stage ini akan disiarkan secara langsung pada 29 Oktober 2022 melalui TikTok LIVE di akun @tiktokofficialindonesia dan stasiun TV RCTI. Kunjungi laman resmi TikTok Indonesia untuk informasi lebih lanjut mengenai jajaran pengisi acara yang akan memeriahkan selebrasi ini.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON