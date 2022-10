Project Pop Meriahkan Berdendang Bergoyang Festival 2022 Hari Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Project Pop kembali memeriahkan panggung Berdendang Bergoyang Festival (BBFest) hari pertama, Jumat, 28 Oktober 2022 yang digelar di Istora Senayan dan Parkir Selatan GBK. 5 anggota grup musik komedi asal Bandung ini menjadi penampil kedua yang tampil di Bergoyang Stage.

"Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua yang hadir di sini. Terima kasih juga buat Berdendang Bergoyang untuk kesekian kalinya masih percaya sama Project Pop," kata Tika Panggabean.

Meski sempat mundur 10 menit dari jadwal yang seharusnya, Project Pop tetap sukses menghibur para penonton yang telah menunggu penampilan mereka. Dimulai pukul 16.55 WIB, Project Pop langsung membawakan lagu Metal vs Dugem dan mengajak penonton menggoyangkan kepala mereka.

Tampil dengan kostum warna-warni, Project Pop langsung beralih ke lagu Senggal Senggol Reggae dan Tu Wa Ga Pat. "Semuanya keren di sini, bagaimana kalau sore hari ini kita meriahkan udara yang cerah dengan bernyanyi bersama," kata Yosi Mokalu.

Kemudian mereka membawakan lagu-lagu andalan mereka yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga penonton, yaitu Pacarku Superstar, Coconut, Ade, Goyang Duyu, Batal Kawin, Dangdut Is The Music Of My Country, Bukan Superstar, dan ditutup dengan Ingatlah Hari Ini.

Selain Project Pop, BBFest 2022 hari pertama turut menampilkan Rizky Febian, Mahalini, Hivi, Melly Goeslaw, Pamungkas, Padi Reborn, Tony Q Rastafara, Oomleo Bergoyang ft Siti Badriah & Wika Salim, Jogja Hiphop Foundation, Armada, Yahya, Basboi, Reality Club, Gangga, Kelompok Penerbang Roket, Hindia, Adrian Khalif, Iwa K, Dipha Barus, The Upstairs, Feast, Tulus, Vierratale, dan Jamrud.

BBFest 2022 menyuguhkan beragam aliran musik seperti Pop, Dangdut Koplo, Rock, Hip Hop, RnB hingga sajian musik modern lintas generasi. Festivak musik ini menyiapkan 5 semarak panggung kemeriahan yaitu Berdendang Stage, Bergoyang Stage, Bergembira Stage, Berdansa Stage dan Bergelora Stage.

Untuk hari kedua, Sabtu, 29 Oktober 2022, para musisi yang akan tampil adalah Nadin Amizah, Ardhito Pramono, Isyana Sarasvati, Kahitna, Andien, Reza Artamevia, Elvy Sukaesih & Mahkota Group, Rhoma Irama & Soneta Group, Feel Koplo Live Sunu Matta & Barakatak, Skastra, Arsy Widianto, Rayen Pono, The Changcuters, Tanayu, Nidji, Daun Jatuh, Faye Risakotta, Coconut Treez, Ramengvrl, Weird Genius, Stan, Ungu, Yovie Nuno, Goodnight Electric, Yura Yunita, Fourtwnty, dan Seringai.

Baca juga: Rizal Armada Umumkan Kehamilan Istri di Panggung Berdendang Bergoyang Festival 2022

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.