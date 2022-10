Film Perempuan Bergaun Merah Angkat Kisah Pembalasan Dendam yang Penuh Misteri

TEMPO.CO, Jakarta - Perempuan Bergaun Merah merupakan film horor terbaru yang diproduseri oleh Timo Tjahjanto dan disutradarai oleh William Chandra. Di film ini, William Chandra membawakan sebuah mitos tentang perempuan bergaun merah yang berusaha membalas dendam namun dengan penceritaan yang inovatif.

Keseruan cerita itulah yang membawa Refal Hady tertarik untuk menjalani debut horor pertamanya. Aktor yang sebelumnya dikenal di film-film drama ini akan memberikan performa terbaiknya untuk genre yang baru baginya.

“Skripnya luar biasa bagus. Dari situ tertantang untuk membawakannya. Semua karakter mendapatkan porsi yang sama. Walau genrenya horor, tapi di sini juga dituntut untuk membawakan drama. Senang sekali bisa bergabung di film Perempuan Bergaun Merah," kata Refal Hady, dikutip dari siaran pers pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Selain Refal Hady dan Tatjana Saphira, film ini juga dibintangi oleh perpaduan aktor muda dan senior, mereka adalah Stella Cornelia, Faradina Mufti, Ibrahim Risyad, Aufa Assegaf, Bento Julian, Dayu Wijanto, Dewi Pakis, dan Jordy Rizkyanda. Semuanya memberikan yang terbaik dan menjalankan persiapan yang panjang sebelum syuting.

Produser, sutradara, dan para pemain menghadiri konferensi pers film Perempuan Bergaun Merah, Rabu, 26 Oktober 2022. Dok. Frontier Pictures/RAPI Films/Legacy Pictures

“Mas Will sangat hands-on dan punya visi yang sangat jelas tentang setiap scene yang akan diambil. Beliau juga sangat detail, jadi jika ada satu take yang dirasa kurang cukup, pasti akan diulang sampai hasilnya maksimal dan sesuai yang diinginkan. Energi yang diberikan mas Will juga sangat positif, dan itu menular kepada semua pemain sehingga adegan berat pun bisa kita lewati dengan penuh semangat," kata Tatjana.

Sutradara William Chandra menceritakan, film ini dibuat dengan rumit karena mempunyai banyak scene yang menggabungkan visual efek dan praktikal. “Jadi persiapannya harus detail dan benar benar dipikirkan sebelum syuting. Pada saat yang sama saya juga harus memikirkan penceritaan, dan juga bagaimana para aktor dapat mengeluarkan performa terbaik," katanya.

William mendapatkan dukungan penuh dari produser Timo Tjahjanto yang dikenal sebagai sutradara horor dan action berkaliber internasional yang menyutradarai Sebelum Iblis Menjemput dan Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2, The Night Comes For Us, Headshot, dan Rumah Dara. Timo yang juga merupakan pendiri dari Frontier Pictures mempunyai visi untuk membuat perusahaan film khusus genre horor dan action.

“Banyak twist yang belum ada di film horor Indonesia yang gue lihat selama ini. Hal itu jadi poin menarik untuk menggarapnya. Selain itu ide-ide Will juga menarik untuk dieksplor. Bukan hanya naik turun adrenalin, tapi juga membuat penonton bertanya-tanya," katanya.

Penonton diajak menebak sampai akhir, siapa sebenarnya perempuan bergaun merah. Jalinan cerita yang seru menjadi andalan dari film horor ini. Perempuan Bergaun Merah akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Kamis, 3 November 2022. Film ini mendapatkan rating untuk 13 tahun ke atas.

