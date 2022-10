9 Rekomendasi Film Netflix Romantis Terbaru yang Bikin Baper!

TEMPO.CO, Jakarta - Film di Netflix tak ada habisnya menghadirkan cerita baru. Sebagai platform yang ramai di kunjungi pecinta film, Netflix banyak menyajikan tontonan berkualitas mulai dari genre horror, thriller, comedy, dan tak kalah populer ialah genre romance. Nah, apa saja film Netflix romantis terbaru kali ini?

Rekomendasi Film Netflix Romantis Terbaru

Salah satu genre film yang tak pernah sepi peminat ialah genre romantis. Chemistry romantis antara dua sejoli dalam beradu peran selalu sukses membuat baper penonton. Penasaran apa saja film romantis terbaru yang tayang di Netflix? Simak sederet film Netflix terbaru genre romance yang dirangkum dari IMDb.

Blonde (2022)

Film Netflix romantis terbaru pertama berjudul Blonde. Melansir Netflix, Film Blonde yang disutradarai Andrew Dominik, diadaptasi dari novel laris karya Joyce Carol Oates berjudul serupa. Norma Jeane menjalani masa kecil yang kurang beruntung lantaran ibunya mengidap gangguan mental. Saat beranjak dewasa, kesengsaraan berlanjut ketika memasuki dunia Hollywood. Dirinya mendapat perlakuan buruk di mana dia kerap dieksploitasi secara seksual.

Mimpinya sederhana, menjadi ibu dan menjalani kehidupan rumah tangga yang mapan. Sayangnya keadaan tragis memaksanya mengubur impiannya. Di tengah kesedihan dan kekacauan hidup yang ia jalani, Norma Jeane bertemu dengan mantan atlet tampan dan berhasil membuat pria itu jatuh hati.

Thor: Love and Thunder (2022)

Usai peristiwa Avengers Endgame, Thor berencana untuk pensiun sebagai superhero dan melanjutkan hidup dengan damai. Namun tak direncanakan, dewa petir ini malah dipanggil kembali untuk beraksi menghadapi musuh baru yang mematikan, Gorr the God Butcher. Penjahat keji ini mengincar kepunahan sang dewa-dewa.

Dalam rangka menghadapi musuh baru ini, Thor bekerja sama dengan Korg dan Valkyrie. Thor: Love and Thunder juga akan menampilkan kisah romansa Thor yang berjumpa kembali dengan mantan kekasihnya, Jane Foster. Mereka semua akan bahu membahu melawan Gorr.

Decision to Leave (2022)

Decision to Leave merupakan salah satu film Korea Selatan populer terbaru yang tayang di Netflix. Hae Joon (Park Hae Il), seorang pria yang berprofesi sebagai detektif. Pribadinya sangat sopan kepada orang di sekitar. Ketika bekerja pun, semangatnya selalu membara saat menyelidiki sebuah kasus.

Konflik dimulai saat dirinya mendapatkan mandat untuk menyelidiki kasus kematian misterius yang terjadi di gunung. Saat melancarkan aksinya, Hae Joon bertemu Seo Rae (Tang Wei), mantan istri korban yang meninggal dunia. Hae Joon menaruh curiga padanya, namun keadaan semakin rumit lantaran dia juga menaruh hati pada wanita cantik itu.

Purple Hearts (2022)

Purple Hearts, menjadi film Netflix yang ramai diperbincangkan. Film ini mengisahkan pasangan yang jatuh cinta usai terbiasa hidup bersama dalam pernikahan kontrak. Karakter wanita di film ini bekerja sebagai pegawai bar yang juga merangkap menjadi pengantar makanan dan guru piano. Sedangkan karakter utama pria adalah seorang marinir muda yang terjebak dalam utang dengan pengedar narkoba.

Fakta sedih dari film, si karakter wanita mengidap diabetes sehingga dirinya harus berjuang untuk bertahan hidup sekaligus mewujudkan mimpinya. Film Netflix terbaru yang dibintangi Nicholas Galitzine ini patut masuk watchlist Anda para pecinta film romantis.

5. Rosaline (2022)

Film Netflix genre RomCom terbaru selanjutnya bertajuk Rosaline. Film Rosaline disutradarai oleh Karen Maine. Rosaline adalah sebuah kisah cinta klasik zaman dulu. Tayang di Netflix, film ini adalah komedi romantis yang menampilkan pasangan fiksi legendaris Romeo and Juliet. Film klasik ini menyoroti sudut pandang Rosaline, yang merupakan karakter Juliet dari karya originalnya.

6. Bones and All (2022)

Selanjutnya ada film berjudul Bones and All, yang dibintangi aktor Hollywood ternama Timothee Chalamet. Secara garis besar, film ini mengisahkan kisah cinta antara seorang wanita muda yang tinggal di daerah pinggiran dan seorang pengembara Amerika yang mengembara sejauh 3.000 mil. Namun, terlepas dari hubungan romansa keduanya, semuanya seolah mengarahkan mereka kembali ke masa lalu yang menakutkan.

7. Three Thousand Years of Longing (2022)

Dr. Alithea Binnie (Tilda Swinton) adalah seorang akademisi ternama. Ia memiliki ketertarikan di bidang makhluk hidup. Alur cerita film Three Thousand Years of Longing bermula saat Dr. Alithea menghadiri sebuah konferensi di Istanbul. Ia secara tidak sengaja membebaskan jin bernama Djinn (Idris Elba) dari sebuah kutukan. Djinn menawarkan tiga permintaan sebagai imbalan atas kebebasannya. Dr. Alithea, seorang lulusan sarjana mitologi, ragu akan tawaran tersebut. Sangat menngejutkan bahwa ternyata yang Dr. Alithea inginkan adalah cinta.

8. The Lost City (2022)

Melansir CNN, The Lost City adalah film komedi terbaru yang dibintangi Sandra Bullock. Dalam film yang turut memadukan kisah petualangan dan romansa, Sandra Bullock beradu akting dengan aktor kondang Channing Tatum dan Daniel Radcliffe. Selain itu, Brad Pitt turut memeriahkan film ini mengambil peran cameo. Loretta Sage merupakan seorang penulis novel romance yang fokus pada karakter pahlawan fiksi bernama Dash McMahon. Loretta Sage pun melangsungkan tur bersama model karakter fiksinya untuk mempromosikan novel karyanya. Konflik mulai memanas saat Loretta Sage tiba-tiba diculik secara misterius.

9. Sita Ramam 2022)

Berikutnya ada film Netflix dengan rating tinggi berjudul Sita Ramam. Film berdurasi 154 menit ini menggunakan latar belakang tahun 1960an. Seorang Letnan perang bernama Ram (Dulquer) jatuh cinta dengan wanita asing Sita Mahalakshmi (Mrunal Thakur) setelah berkirim surat. Kisah romansa keduanya turut diwarnai konflik India-Pakistan dengan Kashmir.

Itu dia beberapa film Netflix romantis terbaru yang bisa jadi referensi. Tertarik untuk menontonnya?

LALA DITA PANGESTU

