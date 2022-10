Setelah Tegar, Penyandang Disabilitas Ingin Ada Film-film Lain yang Angkat Kisah Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Film Tegar mengangkat kisah anak disabilitas yang diperankan oleh M. Aldifi Tegarajasa. Film karya rumah produksi Aksa Bumi Langit ini juga turut dibintangi Deddy MIzwar, Sha Ine Febriyanti, Joanita Chatarina, M. Adhiyat, Prihartono Mirsaputra, dan Jamaluddin Latief.

Film ini menceritakan tentang petualangan Tegar dalam mewujudkan mimpinya untuk sekolah dan punya teman meskipun ibunya tidak mengizinkan. M. Aldifi Tegarajasa atau yang akrab disapa Tegar merupakan anak berkebutuhan khusus yang dipercaya untuk memerankan karakter utama Tegar dalam film ini.

Sutradara Anggi Frisca menjadikan film Tegar sebagai laboratorium mimpi bersama bagi pihak-pihak yang mendukung terwujudnya ruang untuk masyarakat inklusi di Indonesia maupun dunia. Anggi membagikan sedikit pengalaman dirinya pernah bertemu anak-anak disabilitas sebelum menggarap film yang memiliki premis Leave No One Behind ini.

"Anak-anak berkebutuhan khusus ini pernah merasa dirinya tidak berguna, membuat orang tuanya malu bahkan hingga merasakan dipasung oleh orang tua mereka karena keadaan mereka," kata Anggi saat melakukan media visit secara virtual dengan Tempo pada Senin, 24 Oktober 2022.

Prihartono Mirzaputra dan M. Aldifi Tegarajasa dalam film Tegar. Dok. Aksa Bumi Langit

Film ini juga melibatkan sejumlah pemain penyandang disabilitas fisik atau tunadaksa sama seperti Tegar, salah satunya Prihartono Mirzaputra seorang penyanyi kafe yang berperan sebagai Akbar. Pria yang akrab disapa Anton ini berharap akan lebih banyak lagi film yang mengangkat kisah teman-teman disabilitas lain setelah Tegar.

"Mudah-mudahan film Tegar ini bisa jadi awal untuk membuat film-film tentang teman-teman disabilitas lainnya. Ada 5 tuna ya, tunanetra, tunarungu tunagrahita, tunadaksa, dan tunawicara. Mungkin film kedua mengangkat tentang tunawicara, film ketiga tentang tunarungu. Jadi kita bisa mengedukasi orang-orang melalui film yang menjadi media paling efektif untuk mempengaruhi orang-orang," kata Anton.

Selain pemain, beberapa kru juga merupakan penyandang disabilitas. "Melalui film Tegar ini kami melibatkan kaum disabilitas untuk ikut mengambil peran, bukan hanya menjadi pelengkap saja itu yang sangat menarik di film Tegar ini," kata Chandra Sembiring selaku produser.

Deddy Mizwar dan M. Aldifi Tegarajasa membintangi film Tegar. Dok. Aksa Bumi Langit

Selama proses kegiatan syuting film Tegar ini, para pemain mengungkapkan tidak ada kesulitan dalam berproses. Mereka semua yang terlibat dalam film ini sama-sama belajar tentang banyak hal dan nilai hidup.

"Saya belajar banyak sih dari film ini, bahkan dari sosok seorang Tegar sendiri," ungkap Sha Ine Febriyanti yang berperan sebagai Ibu Tegar. "Dari sosok Tegar sendiri poin yang dapat dipetik adalah support system bagi seorang disabilitas itu penting," kata Anton.

Anggi mengungkapkan bahwa film Tegar ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak mulai dari kaum disabilitas, komunitas dan masih banyak lagi. "Keberadaan film ini didukung oleh komunitas, aktivis, pemerintah serta tim yang terlibat dan film ini juga dipengaruhi oleh orang-orang yang mau peduli terhadap kaum disabilitas," kata Anggi.

Melalui film Tegar ini diharapkan dapat sekaligus mengkampanyekan terpenuhinya hak penyandang disabilitas dengan tidak membatasi ruang gerak mereka. "Mereka punya hak hidup yang sama, jangan menjadikan mereka merasa tidak berguna," kata Anggi. "Karena pada dasarnya juga mereka tidak ingin dilahirkan dengan kekurangan."

Film Tegar akan tayang di bioskop pada 24 November 2022. Saat ini, film Tegar tengah didaftarkan ke beberapa festival film Internasional. Salah satunya adalah Cannes World Film Festival yang bertempat di French Riviera, Prancis. Berkat aktingnya di film ini, Tegar atau M. Aldifi Tegarajasa sendiri meraih penghargaan aktor terbaik pada gelaran Festival Film BaliMakarya atau BaliMakarya Film Festival (BFF) 2022, Jumat, 21 Oktober 2022.

JENIATI ARTAULI TAMPUBOLON

