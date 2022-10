Konser Calum Scott di Jakarta, Ajak Penonton Joget Sekaligus Galau Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi asal Inggris, Calum Scott sukses menggelar konser di Jakarta pada Selasa malam, 25 Oktober 2022 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan. Dalam konser bertajuk Bridges Asia Tour 2022 Jakarta ini, Calum Scott membawakan total 17 lagu selama hampir 90 menit.

Calum Scott membuka penampilannya pukul 20.45 WIB dengan lagu Rise yang seketika langsung membuat penonton bersorak dan bernyanyi bersama. Setelah lagu kedua, I'll Be There, Calum Scott baru menyapa penggemarnya mennggunakan Bahasa Indonesia. "Apa kabar?" katanya di atas panggung.

Ia mengaku sangat senang bisa kembali tampil di Indonesia dan menyanyikan lagu-lagu dari album terbarunya, Bridges yang dirilis pada 17 Juni 2022 lalu. "Senang bisa kembali, terima kasih kalian sudah datang. Kami akan membawa kalian ke perjalanan kami, kami akan membuatmu menari, kami akan membuatmu menangis, kami akan membuatmu menangis sedikit lagi," katanya.

Cross Your Mind menjadi lagu ketiga yang dibawakan Calum Scott semalam. Beberapa kali setelah menyanyikan lagu, Calum Scott mengucapkan "Terima kasih". Berikutnya, Calum Scott membuat suasana konser semakin galau dengan lagu Last Tears. "Ada yang single di sini malam ini? (Sebagian penonton berteriak), ada ada dengan kalian? Kalian datang untuk menyaksikan Calum Scott untuk lagu yang heartbreaking? Lagu ini didedikasikan untuk para mantan, malam ini akan menjadi Last Tears," kata penyanyi jebolan Britain's Got Talent itu.

Calum Scott saat tampil dalam konser Bridges Asia Tour 2022 di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022. Foto: WS Pramono, PK Entertainment dan Sound Rhythm

Calum Scott melanjutkan penampilannya dengan lagu Biblical, Flaws, The Way You Love Me, No Matter What, dan Bridges. Menariknya, Calum Scott menyanyikan lagu This Love milik Maroon 5. Calum Scott pernah menjadi vokalis grup musik Maroon 4 sebelum akhirnya hengkang. Grup musik ini adalah bentuk penghormatan terhadap Maroon 5. Mereka menyanyikan ulang lagu-lagu Maroon 5. "Ini adalah lagu favorit saya untuk dinyanyikan bersama-sama ," katanya.

Penonton dibuat bersemangat melompat, Calum Scott menyanyikan lagu kolaborasinya dengan Lost Frequencies berjudul Where Are You Now. Dilanjutkan dengan Run With Me, If You Change Your Mind, You Are The Reason, dan Woke Up in Love.

Konser ini juga menjadi yang pertama bagi Calum Scott tampil bersama Lyodra, penyanyi Indonesia yang menjadi rekan duetnya untuk lagu Heaven. Ini merupakan penampilan perdana mereka berdua di atas panggung menyanyikan Heaven secara langsung.

Setelah lagu tersebut, Calum Scott dan teman-teman bandnya meninggalkan panggung seolah mengisyaratkan konser telah usai. Meski lampu panggung sudah padam, para penonton masih ingin mendengar satu lagu lagi dari Calum Scott. Setelah beberapa saat, Calum Scott kembali naik ke atas panggung dan menyanyikan Dancing On My Own sebagai penutup.

"Sebelum menyanyikan lagu terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang terus mendukung saya selama 7 tahun terakhir, ini sangat berarti untuk saya. Saya sangat senang bisa kembali dan tampil di Jakarta, Indonesia," kata Calum Scott. "Jika kalian ingin saya kembali, saya akan kembali. Aku cinta kamu!"

Konser Calum Scott di Jakarta sendiri dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm. Sebelum ke Indonesia, Calum Scott telah menggelar konser Bridges Asia Tour 2022 di Jepang, Filipina, dan Thailand. Setelah ini, Calum Scott akan melanjutkan turnya ke Malaysia (27 Oktober 2022), dan Singapura (28 Oktober 2022).

Baca juga: Calum Scott Gelar Konser di Jakarta, Catat Tanggal dan Harga Tiketnya

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.