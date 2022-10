Kebahagiaan Rizky Febian Gelar Konser Solo ke-3 di Kuala Lumpur

Konser ini digelar Rizky Febian bersama dengan label musik pribadinya, RFAS Music dan dipromotori oleh The Jay Shows. “Tahun ini ditutup dengan project konser Rizky Febian yang ke 3 di Kuala Lumpur. Saat ini saya bersama RFAS Music sedang mempersiapkan album Rizky Febian dan tur kota di Indonesia. Semoga 2023, bisa menjangkau semua penggemar Iky di manapun,” ujar Business Manager, Rahul Tamara.

Chris Martin mengundang Jin BTS untuk bergabung dalam perhentian tur dunia Coldplay di Argentina pekan depan dan membawakan lagu The Astronaut.

Jin BTS Perdana Bawakan The Astronaut di Konser Coldplay

Khayalan Kaleb J saat Punya Pacar Digambarkan Lewat Lagu To The Moon And Back

Kaleb J mengaku senyum-senyum sendiri saat menulis lagu To The Moon And Back, walau sebenarnya hanya khayalan semata.

