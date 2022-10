Si Bungsu Batuk Pilek tapi Paracetamol Sirup Dilarang, Meisya Siregar Ajak Bikin Jamu Sendiri

TEMPO.CO, Jakarta - Model, Meisya Siregar harus berjibaku merawat putra bungsunya, Muhammad Bambang Arr Ray Bach yang berusia 6 tahun menghadapi batuk pilek yang menyerangnya. Sang putra mengalami demam di atas 38 derajat celcius. Masalahnya, parasetamol sirup untuk sementara tak boleh diberikan kepada anak lantaran berisiko menyebabkan gangguan ginjal akut misterius.

Ia pun tak kehilangan akal untuk mencari cara agar anaknya sembuh. Istri musisi, Bebi Romeo itu pun memanfaatkan tanaman obat yang mudah ditemukan di pasar untuk bumbu dapur. Tipsnya ini ia bagikan di halaman Instagramnya, Ahad, 23 Oktober 2022. "Lelah ga sih sama virus-virus yang come n go ....Bolak balik pingpong ...Dari lelah, sampai yah udahlah yah kita hadepin !!! 'Siniii looooeee, aku smack down,' kata Bambang," tulisnya memberikan keterangan dari unggahan videonya itu.

Cara Membuat Obat Batuk Alami dari Kencur dan Lemon

Menurut dia, tak sukar membuat ramuan obat tradisional yang terbukti membebaskan anaknya dari sakit. "Anak batuk? Bikin kencur yuk! Caranya, kencur diparut, seduh air panas, saring, terus campur lemon, taruh di kontainer, masuk kulkas. Keluarin pas mau diminum. Boleh campur air hangat. Aku kasih 3 x 1 sendok makan. Khasiat, expectorant natural," tulisnya pada video itu.

Meisya menuturkan, ia sempat mengalami kesulitan mengobati anaknya lantaran ada larangan pemberian parasetamol sirup. "Dan stock Paracetamol Chewy habis di mana-mana ... ! Mau tebus puyer kebayang pahitnyah," tulisnya menambahkan.

Ia pun berupaya tenang. "Yah udah ga usah panik, cobain home treatment aja senyamannnnnn mungkin!" tulisnya menguatkan netizen sesama ibu-ibu seperti dirinya. Menurut dia, selama demam masih bisa dipantau, anak-anak mau bisa dibujuk untuk makan, komunikasi masih oke, seharusnya tak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Ia menyarankan segera ke dokter jika demam terus berlanjut dalam 3 hari.

Pada bagian akhir videonya, terlihat Bambang sudah enak makan dan tidur. Ia juga makan buah-buahanan dengan lahap. Dan di bagian paling akhir, Meisya Siregar memperlihatkan Bambang yang kembali lincah menari di depan kamera. Tak lupa, Bambang memberikan senyum jahilnya. Cekrek!

