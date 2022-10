IU dan Yoo Ah In Kepergok Berkencan di Paris, Netizen Kaitkan Ketertarikan Masa Lalu Keduanya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktris, IU dan aktor, Yoo Ah In tiba-tiba saja terseret rumor berkencan. Rumor ini muncul usai beredar foto-foto pertemuan mereka di Paris, Prancis pada 26 September 2022. Gara-gara foto tersebut, beberapa orang menaruh curiga bahwa dua selebritas papan atas Korea Selatan itu tengah menjalani hubungan asmara.

Padahal, IU dan Yoo Ah In sebelumnya dikabarkan tidak dekat satu sama lain. Sebuah artikel berjudul Ledakan Hubungan Romantis IU & Yoo Ah In baru-baru ini diunggah dan dibagikan di berbagai komunitas online, di Korea Selatan. Meski beberapa orang berani mengklaim hubungan romansa di antara keduanya, tak sedikit pula netizen yang tidak percaya jika IU dan Yoo Ah In tengah berkencan.

Bertemu Secara Tak Sengaja di Jalanan di Paris

Salah satu netizen mengungkapkan bahwa keberadaan Yoo Ah In dan IU di jalanan Paris itu seolah-olah bertemu tanpa sengaja. "Saya melihat keduanya saling menyapa dari jauh. Mereka berdua tampak terkejut, dan itu lucu."

Saat itu, IU sedang berada di Eropa untuk menghadiri Gucci Fashion Week di Milan, Italia. Adapun Yoo Ah In dikabarkan mengunjungi peragaan busana musim panas 2023 Bottega Veneta.

Komentar masa lalu kedua selebritas itu juga mendapat sorotan. Pada episode KBS Hello Counselor, IU mengungkapkan, "Saya menyukai Yoo Ah In akhir-akhir ini." "Saya menikmati menonton drama Sungkyunkwan Scandal, dan saya menyukai Yoo Ah In," ucapnya yang dikutip Allkpop. Sungkyunkwan Scandal adalah drama Korea yang dibintangi Park Yoo Chun, Song Joong Ki, Yoo Ah In, dan Park Min Young.

Adapun Yoo Ah In memilih IU sebagai tipe idealnya di Section TV Entertainment News, yang tayang di MBC pada 2015. Yoo yang bersahabat dekat dengan Song Hye Kyo ini menilai bagaimana kepribadian IU. "Dia cantik dan menarik. Pria mana pun akan menyukainya."

