5 Alasan Film Perfect Strangers Menarik untuk Ditonton, Bertabur Bintang Ternama

Jessica Mila berkata, “Dalam film ini, julid perempuan ditunjukkan walaupun mereka berteman.” Clara Bernadeth menjelaskan bahwa latar belakang para karakter perempuan di film ini berbeda-beda yang menjuru pada permasalahan mereka masing-masing di rumah. Nadine Alexandra pun berkomentar bahwa film ini menunjukkan spektrum hidup perempuan dalam kenyataan. “Masing-masing karakter perempuan sangat independent dan strong in their own way," katanya.

Drama Korea May I Help You, Kisah 2 Orang Hadapi Situasi Hidup dan Mati

Drama Korea May I Help You, Kisah 2 Orang Hadapi Situasi Hidup dan Mati

Dibintangi Lee Hye Ri dan Lee Jun Young, May I Help You mulai tayang hari ini dengan mengikuti kisah penyedia jasa yang bertolak belakang.

Baca Selengkapnya