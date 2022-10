Drama Korea May I Help You, Kisah 2 Orang Hadapi Situasi Hidup dan Mati

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, May I Help You mulai tayang hari ini, Rabu, 19 Oktober 2022 di Prime Video. Drama romantis ini diibintangi oleh Lee Hye Ri dan Lee Jun Young.

Serial ini mengikuti pertemuan dua penyedia jasa, Baek Dong Joo (Lee Hye Ri) untuk mengurus orang yang telah meninggal dan Kim Jib Sa (Lee Jun Young) untuk yang masih hidup, yang akan memperlihatkan bagaimana mereka menghadapi situasi kehidupan dan kematian, dan di saat yang sama, saling tertarik dengan satu sama lain.

Sinopsis

Seorang direktur pemakaman berkemampuan spesial yang dapat melihat dan berbicara dengan orang yang telah meninggal bertemu dengan seorang karyawan yang bekerja di “Ildangbaek”, sebuah layanan yang menawarkan jasa apapun yang diminta klien untuk harga serendah 100 won Korea.

Kedua penyedia jasa ini - satu untuk yang telah meninggal dan satunya lagi untuk yang masih hidup - bekerja sama untuk mewujudkan keinginan berbagai macam orang yang telah meninggal, mulai dari yang menakutkan, berhati hangat, eksentrik, hingga mati rasa.

Mereka memahami bahwa kehidupan dan kematian merupakan layaknya dua sisi mata uang, dan permintaan dari orang yang telah meninggal adalah pesan untuk orang yang masih hidup.

Karakter Utama

1. Kim Jib Sa (Laki-laki, 30 tahun)

Seorang karyawan di “Ildangbaek”, sebuah layanan pengerjaan tugas, dan residen Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Eonju University.

Ada sebuah keganasan layaknya harimau di balik kelembutan mata Jib Sa. Dia adalah sosok yang rumit - terkadang terlihat seperti penurut, namun dapat tegas ketika dibutuhkan. Dia adalah karyawan yang tak tertandingi di “Ildangbaek”.

Terlepas dari waktu dan lokasi, Kim Jib Sa bisa memenuhi apapun keinginan klien. Dia pintar dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, serta selalu menuntaskan apa yang dia mulai. Dia juga tidak pernah mengeluh, bahkan untuk pekerjaan yang sangat menyiksa. Keadaan berubah ketika ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Baek Dong Joo melalui sebuah permintaan klien.

2. Baek Dong Joo (Perempuan, 25 tahun)

Direktur pemakaman di Rumah Duka Onnuri, Rumah Sakit Eonju University

Dong Joo terlihat seperti sosok yang lembut, namun sesungguhnya tegas dan kuat. Dia kehilangan ibunya di usia dini dan dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini bisa saja mempengaruhi karakternya, namun entah karena ia terlahir dengan kepribadian yang hangat atau kebaikan sang ayah yang menurun padanya, Dong Joo adalah perempuan yang lugu. Dia harus selalu menawarkan bantuan ketika melihat orang yang membutuhkan. Dia juga mudah percaya kepada orang lain.

Dong Joo telah bermain tenis meja selama 15 tahun, namun berhenti setelah mengalami cedera pergelangan kaki. Sebagai seorang petualang, kini ia ingin menjalani kehidupan biasa dan menjadi direktur pemakaman di rumah duka - sebuah pekerjaan yang mudah ditemukan. Namun, Dong Joo baru mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan spesial setelah menjadi direktur pemakaman.

Dia dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal. Ketika tangannya menyentuh wajah orang yang telah meninggal, orang tersebut dapat hidup kembali untuk beberapa saat. Dong Joo merahasiakan kemampuannya dan sangat berhati-hati agar tidak ketahuan siapapun, namun Jib-sa berhasil mengetahuinya.

May I Help You disutradarai oleh Sim So Yeon dan ditulis oleh Lee Sun Hye. May I Help You akan hadir secara eksklusif di Prime Video di Indonesia, dengan episode baru setiap hari Rabu dan Kamis.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Under the Queen's Umbrella, Daftar Pemain dan Link Nonton

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.