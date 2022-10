Daniel Craig Dianugerahi Gelar Kehormatan dari Kerajaan Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Anne menganugerahi Daniel Craig gelar kehormatan Order of Saint Michael and Saint George. Gelar tersebut sama dengan yang pernah diterima oleh karakter fiksi 007 yang diperankan oleh Daniel Craig dan merupakan penghargaan dari kerajaan Inggris yang diciptakan pada 1818.

Keluarga Kerajaan membagikan momen saat Daniel Craig menerima gelar tersebut di Instgram @theroyalfamily pada Selasa, 18 Oktober 2022. "Kami telah menunggu Anda...," tulis The Royal Family.

Gelar Order of Saint Michael and Saint George diberikan kepada Daniel Craig sebagai apresiasi atas kontribusinya yang luar biasa pada dunia film dan teater.

"Princess Royal (Putri Anne) mempersembahkan Daniel Craig dengan The Order of St Michael and St George - kehormatan yang sama yang dipegang oleh karakternya James Bond - sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa pada film dan teater," tulis The Royal Family.

Order of Saint Michael and Saint George disebutkan dalam obituari Bond seperti yang terlihat di Skyfall 2012. Novel-novel Ian Fleming yang menjadi dasar waralaba film, menyebutkan bahwa Bond menerima penghargaan dalam From Russia, with Love dan On Her Majesty's Secret Service.

Daniel Craig sebelumnya diangkat sebagai komandan kehormatan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada September 2021. Karakter Bond juga merupakan anggota Angkatan Laut Kerajaan.

"Petugas kehormatan kami bertindak sebagai duta besar dan advokat untuk pelayanan, berbagi waktu dan keahlian mereka untuk menyebarkan pesan tentang apa yang dilakukan Angkatan Laut Kerajaan global, modern, dan siap pakai kami di seluruh dunia," kata Perwira senior Angkatan Laut Inggris, Laksamana Sir Tony Radakin pada saat itu.

Daniel Craig berperan sebagai James Bond diperpanjang hingga lima film, termasuk Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), dan Spectre (2015). Dia pensiun dari peran James Bond dengan No Time to Die (2021).

ENTERTAINMENT NEWS | SKY NEWS

Baca juga: 15 Aktor yang Berpotensi Gantikan Daniel Craig sebagai James Bond

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.