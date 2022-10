Putar Film Before, Now & Then (Nana) di Bandung, Penonton Datang Berkebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Fourcolours Films dan Titimangsa menggelar pemutaran film Before, Now & Then (Nana) di bioskop Cihampelas Walk, Bandung, Selasa, 18 Oktober 2022. Diputar serentak di tiga studio, ratusan penonton perempuan datang menggunakan pakaian kebaya sesuai permintaan panitia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut datang menonton.

Di hadapan penonton yang sebagian adalah pemain pendukung, sutradara Kamila Andini mengatakan, para pemain dari Jakarta cukup keras belajar bahasa Sunda. “Film ini semuanya berbahasa Sunda, jadi sepertinya tidak perlu subtitle ya buat yang ada di sini semuanya,” kata dia. Dalam pembuatan film itu, Kamila mengaku senang karena berkolaborasi dengan komunitas dan tim dari Jawa Barat.

Cerita Kamila Andini Menggarap Film Itu

Setelah membesut film-film budaya Indonesia, kali ini dia menggarap film berbahasa dan budaya Sunda yang terinspirasi dari kisah ibu Jais Darga. Saat membaca kisah itu pertama kali, Kamila melihat cerita dari keluarga sendiri. “Karena sebenarnya saya sendiri keluarga semua ada di Bandung, ini tanah lahirnya akar budaya saya,” kata dia.

Kini film Before, Now & Then (Nana) telah diputar lebih dari 20 negara dan 50 festival. Bulan depan rencananya akan tayang di bioskop di Korea Selatan. Sementara untuk pemutaran film di bioskop di kota lain setelah Bandung, menurut produser Gita Fara, sejauh ini belum ada rencana. Sementara di sebuah situs video, film itu telah tayang sejak awal Agustus lalu.

Film yang berlatar pada 1960-an di sebuah tempat di Jawa Barat itu, kisahnya mengadaptasi dari sebuah bab di novel berjudul Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Ketika tampil di ajang Festival Film Internasional Berlin atau Berlinale pada Februari 2022, film itu meraih penghargaan Silver Bear for Supporting Actress untuk Laura Basuki.

Para pemain lainnya yaitu Happy Salma yang memerankan karakter utama, Nana. Lalu ada Ibnu Jamil, Arswendy Bening Swara, Rieke Diah Pitaloka, Arawinda Kirana, Tisna Sanjaya, serta Chempa Putri.

ANWAR SISWADI

