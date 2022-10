Doa Mengancam Terpilih untuk Program Series on Screen Jakarta Film Week

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Doa Mengancam terpilih masuk ke dalam program Series on Screen di gelaran Jakarta Film Week 2022. Serial original Vidio ini ditayangkan saat Jakarta Film Week yang berlangsung pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Para filmmaker yang ada di balik serial Doa Mengancam ikut mengapresiasi adanya program terbaru dari Jakarta Film Week 2022 ini.

“Adanya section khusus series ini sangat menarik. Dengan begitu Jakarta Film Week telah mengikuti perkembangan sinema dunia yang diakui sebagai medium demokratis bagi penciptanya. Series merupakan medium yang sangat unik dan memiliki treatment berbeda dengan sinema. Sangat layak diapresiasi. Dengan adanya section series OTT, para pekerja series, khususnya sutradara series, mendapatkan tempat sejajar dengan filmmaker sinema,” ungkap Hanung Bramantyo, selaku sutradara serial Doa Mengancam, dikutip dari .siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 14 Oktober 2022.

Doa Mengancam bercerita tentang Madrim yang sejak kecil rajin berdoa tak henti diterpa penderitaan, sampai ia bosan berdoa dan mengancam Tuhan untuk meninggalkan-Nya bila doanya tak kunjung terkabul. Dia lalu mendapat kekuatan yang membuatnya kaya, tapi tak bisa mengembalikan istrinya yang pergi meninggalkannya.

Sutradara Hanung Bramantyo, Kevin Ardilova, Tissa Biani, Sonia Alyssa menghadiri penayangan serial Doa Mengancam di Jakarta Film Week 2022, Jumat, 14 Oktober 2022. Dok. Jakarta Film Week 2022

Monika Rudijono selaku Managing Director Vidio juga ikut senang serial Doa Mengancam bisa ditayangkan perdana di Jakarta Film Week 2022. Menurutnya, Doa Mengancam memang memiliki keunggulan tersendiri karena memiliki alur cerita yang sangat menarik, membuat penonton akan menebak-nebak apa yang akan terjadi berikutnya. Monika berharap kehadiran Doa Mengancam di Vidio bisa memperlihatkan bahwa original series Indonesia juga bisa memiliki kualitas produksi yang setara dengan film.

"Cerita dari Doa Mengancam pun dekat dengan kehidupan warga Indonesia, di mana series ini mewakili pertanyaan terbesar kita tentang cinta, harapan, keyakinan dan kehidupan," katanya.

Program Series on Screen merupakan sebuah terobosan baru yang dihadirkan oleh Jakarta Film Week setelah melihat perkembangan industri konten, khususnya di platform Over The Top (OTT) lokal. Program ini membuka panggung apresiasi bagi serial pilihan dan direncanakan ada terus pada edisi-edisi Jakarta Film Week mendatang.

Kevin Ardilova dan Tissa Biani dalam serial Doa Mengancam. Dok. Vidio.

“Kami ingin mengapresiasi lebih dengan menghadirkan program baru khusus untuk series di penyelenggaraan tahun ini. Semoga program ini bisa terus menjadi bagian dari Jakarta Film Week dan nantinya bukan cuma series lokal tapi juga internasional bisa menjadi bagian dari Jakarta Film Week di penyelenggaraan selanjutnya,” kata Rina Damayanti selaku Festival Director Jakarta Film Week 2022.

Selain adanya program Series on Screen, hadir pula satu penghargaan baru yang dikhususkan serial, yaitu Series of The Year. Judul-judul yang terpilih berkompesi untuk kategori ini antara lain Pertaruhan The Series (2022) dari Vidio, karya Sidharta Tata. Royal Blood (2022) dari Vision+ karya Eko Krisanto. Angling Dharma (2021) dari Maxstream karya Ungke Kaumbur dan Wawan Jungut. Write Me A Love Song (2021) dari VIU karya Emil Heradi dan Sidharta Tata, dan Yang Hilang Dalam Cinta (2022) dari Disney+ Hotstar karya Yandy Laurens.

Dengan adanya program khusus serieal ini diharap bisa memank geliat para kreator untuk bisa menghasilkan karya-karya baru dalam bentuk serial. Dengan begitu kita bisa membukkan bahwa industri film dan konten bisa kembali bersinar dan menjadi lebih kuat, meski sempat dihantam badai pandemi global.

Doa Mengancam merupakan drama produksi Dapur Films arahan Hanung Bramantyo bersama Senoaji Julius yang dibintangi oleh Kevin Ardilova, Tissa Biani, Bisma Karisma, dan Sonia Alyssa. Poster pengumuman sudah dirilis dan original series 8 episode ini mulai tayang Rabu, 12 Oktober 2022.

