Tantangan Dwayne Johnson Bintangi Black Adam

Aktor Dwayne Johnson muncul dalam kostum selama panel untuk mempromosikan film superhero DC Comics Black Adam di Comic-Con International di San Diego, California, AS, 23 Juli 2022. REUTERS/Bing Guan

Film Black Adam akan memperkenalkan kelompok pahlawan super Justice Society of America yang dalam sejarahnya bahkan lebih dulu muncul dibandingkan Justice League. Justice Society of America mencakup karakter Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell), dan Dr. Fate (Pierce Brosnan).

TEMPO.CO , Jakarta - Dwayne Johnson , yang dulu dikenal sebagai pegulat The Rock, mengatakan film Black Adam adalah proyek penuh tantangan baginya. Bukan hanya karena ini merupakan film pahlawan super pertamanya, tetapi karena film ini menghadirkan karakter-karakter DC Comic yang belum pernah diadaptasi ke layar lebar.

Gerard Way Vokalis My Chemical Romance Pembuat Komik The Umbrella Academy

