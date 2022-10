Dikta Wicaksono Buka Lembaran Baru sebagai Penyanyi Solo, Rilis Album EP Sendiri

Latar belakang itu, plus pengalaman belasan tahun naik-turun panggung bersama Yovie and Nuno , menjadikannya seorang musisi/penyanyi yang tahu persis apa yang ingin dikejar. “Ketika memulainya lagi, tentu sempat berpikir juga, ‘Harus mulai dari mana ya?’ Akhirnya bikin lagu, mulai direkam, mikirin siapa saja yang bakalan diajak untuk mengisi instrumen di masing-masing lagu. Lagu-lagu ini mau dibawa ke mana dan juga merancang karier solo saya akan seperti apa nanti. Semuanya dipikirin dan prosesnya lumayan makan waktu juga,” katanya.

TEMPO.CO , Jakarta - Penyanyi, Dikta Wicaksono membuka lembaran baru sebagai seorang penyanyi solo dengan merilis album EP Sendiri pada Jumat, 14 Oktober 2022. Dikta sendiri merupakan mantan vokalis grup Yovie and Nuno.

OKAAY Sajikan 9 Lagu di Album Perdana Together We Are Okaay

OKAAY Sajikan 9 Lagu di Album Perdana Together We Are Okaay

Okin dan Kaay berusaha menghadirkan musik pop yang memiliki vibes berbeda-beda dalam album perdana mereka, Together We Are Okaay.

Baca Selengkapnya