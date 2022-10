Romantika 40 Tahun Pernikahan Bono U2 dan Ali Hewson

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 40 tahun yang lalu, tepatnya pada 21 Agustus 1982, Bono U2 dan Ali Hewson resmi menjalin ikatan cinta dalam pernikahan. Kisah cinta mereka berdua bermula dari persahabatan yang telah mereka jalani di Mount Temple Comprehensive School, Dublin, Irlandia. Mereka bertemu dan menjalin persahabatan di SMA yang sama. Namun, mereka baru resmi berpacaran ketika masa-masa akhir SMA.

Setelah memutuskan untuk membawa serius hubungan pacaran ini, keduanya memantapkan hati untuk menikah. Dari pernikahannya ini, mereka dikaruniai empat orang anak, yaitu Jordan Hewson (kelahiran 10 Mei 1989), Eve Hewson (kelahiran 7 Juli 1991), Elijah Hewson (kelahiran 17 Agustus 1999), dan John Hewson (kelahiran 21 Mei 2001).

Selama empat dekade, Bono menjalin hubungan rumah tangga dengan Hewson, ia merasa tidak ada rintangan berat sekali. Sebab, ketika salah satu dari mereka ada masalah, satu yang lainnya akan mendampinginya sehingga rintangan bisa dihadapi bersama. Selain itu, persahabatan yang telah dijalani semasa SMA pun memiliki dampak hebat bagi rumah tangganya. Pasalnya, rasa persahabatan tersebut melahirkan rasa romantis yang tidak terhingga, seperti dilansir dalam People.

Dengan begitu, mereka pun mengikrarkan janji untuk tidak saling merusak tali pernikahan yang sudah terbangun selama ini.

Lantas, seperti apakah sosok Bono U2 dan Ali Hewson yang mampu bertahan selama 40 tahun dalam hubungan pernikahan ini?

Profil Paul David Hewson Alias Bono U2

Bono U2 yang memiliki nama asli Paul David Hewson adalah seorang penyanyi utama dari grup musik rock asal Irlandia, U2. Pria kelahiran 10 Mei 1960 ini memiliki darah musik yang kuat.

Pada 1976, ia menjawab tantangan dari iklan yang beredar di Mount Temple Comprehensive School untuk membuat sebuah band. Akhirnya, ia mengajak Dave Evans (The Edge) dan Adam Clayton untuk membuat band dengan nama Feedback, kemudian berubah menjadi The Hype, dan berganti nama lain menjadi U2 sampai sekarang. Mulanya Bono bernyanyi, bermain gitar, dan menulis lagu. Setelah The Edge semakin lihai bermain gitar, Bono dipindahkan posisinya ke vokal utama, meskipun terkadang ia juga bermain gitar akustik dan harmonika.

Pada 1992, Bono bersama The Edge membeli dan merenovasi Clarence Hotel, Irlandia. Ia juga berhasil mengubah rating hotel ini yang semula hanya bintang dua menjadi bintang lima sehingga membuat reputasi hotel ini meningkat pula. Kemudian, pada 2002, ia menunjukkan sisi religiusnya yang datang dari kedua orang tua dengan agama kuat. Saat itu, ia menulis pengantar dari Kitab Mazmur yang diterbitkan secara terpisah dalam seri Pocket Canons.

Profil Nyonya Bono, Ali Hewson

Alison Hewson yang lahir pada 23 Maret 1961 adalah seorang aktivis dan pengusaha Irlandia. Selain menjadi istri dari vokalis utama U2, ia juga telah menginspirasi beberapa lagu U2, salah satunya adala Sweetest Thing, sebagaimana dikutip dalam Irish Independent.

Pada 1989, ia dianugerahi gelar dalam bidang politik dan sosiologi dari University College, Dublin (UCD). Satu tahun kemudian setelah penganugerahaan tersebut, Hewson terlibat dalam aktivisme anti-nuklir. Selain itu, ia pun telah menjadi pelindung Chernobyl Children's Project International sejak 1994 dan telah berpartisipasi dalam sejumlah misi bantuan ke zona eksklusi radiasi tinggi di Belarus.

Hewson memang memiliki jiwa sosial dan politik yang tinggi. Akibatnya, Hewson telah berulang kali dibahas oleh surat kabar tabloid sebagai calon yang mungkin untuk jabatan politik, termasuk Presiden Irlandia. Namun, tidak satu pun dari saran ini yang membuahkan hasil, Hewson menolaknya.

Ali Hewson atau Nyonya Bono U2 ini juga merupakan salah satu pendiri dua bisnis etis, lini mode EDUN pada 2005 dan produk Nude Skincare pada 2007. Tidak tanggung-tanggung, konglomerat Perancis LVMH (Luxury goods company) telah melakukan investasi besar ke kedua perusahaan milik Ali Hewson.

