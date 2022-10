Minta Maaf ke Marion Jola, Brisia Jodie Ungkap Tengah Jalani Karma

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Brisia Jodie mendadak meminta maaf kepada teman seperjuangannya di ajang pencarian bakat, Marion Jola. Tidak menyebut nama lengkap Marion Jola secara langsung, Jodie menyinggung soal karma yang tengah ia jalani saat ini.

"Maafin aku ya Lala (nama panggilan Marion Jola), aku lagi ngejalanin karmanya dan semoga aku bisa ngelewatin semuanya. Makasih udah kasih peluk," cuit Jodie pada Rabu, 12 Oktober 2022.

Netizen yakin bahwa permintaan maaf Jodie itu ditujukan kepada Marion Jola. Hal tersebut diduga karena Jodie pernah menjalin hubungan dengan Julian Jacob yang merupakan mantan kekasih Marion Jola. Seorang netizen mempertanyakan rasa bersalah Jodie kepada Marion Jola.

"Ada apa nih.. emang waktu pacaran sama si Julian itu si Julian masih status pacaran sama Marion? Kalo udah mantan letak salahmu di mana? Ngapain minta maaf? Atau benar ya penyebab mereka putus itu kamu?" tulis @maniee***.

Brisia Jodie dan Julian Jacob. (Youtube - Gritte Agatha)



Brisia Jodie Menyesal Menjauh dari Marion Jola Setelah Pacaran dengan Julian Jacob

Jodie membalas pertanyaan tersebut dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan Jodie dan Marion Jola sangatlah baik sebelum akhirnya berpacaran dengan Julian. "Aku baru deket sama Jul (Julian) 6 bulan setelah mereka putus. Lalu selama mereka pacaran aku gapernah kontakan sama Jul, karna emang ga kepikiran kesitu sama sekali. Kenapa minta maaf karna aku jadi menjauh dari dia, dan percaya bahwa dia benci banget sama aku padahal dia sayang sama aku:')" tulis Jodie.

Pada cuitan lainnya, Jodie menganggap kejadian ini merupakan pembelajaran hidup untuknya. "Walaupun ini beda kasus. Tapi sumpah sih gamau lagi sama mantan temen. Pelajaran yang amat berharga ini. Terima kasih Tuhan," tulis Jodie.

Marion Jola dan Julian Jacob. instagram.com/lalamarionmj

Perempuan 26 tahun mengaku sudah meminta maaf kepada Marion Jola sebelumnya. Alasannya menuliskan permintaan maaf secara terbuka di media sosial karena ia masih merasa belum lega. "Aku bukan baru minta maaf sekarang, tapi dari awalpun udah minta izin dan minta maaf. Cuma rasanya kok masih ganjel gitu. Huhu udah ah ga lagi ga lagi. Maaf ya temen-temen :(," tulisnya.

Marion Jola Tengah Bahagia Rayakan 3 Tahun Pacaran

Tidak terlihat menanggapi cuitan Jodie, Marion Jola justru tengah berbahagia merayakan tiga tahun pacaran dengan musisi, Dennis Talakua. Marion Jola mengunggah foto selfienya dengan Dennis di Twitter beberapa jam setelah Jodie. "3 tahun bersamamu, kita fokus mau rilis single kita berdua segera yah," cuit Marion Jola.

Kini, cuitan-cuitan Brisia Jodie semalam itu telah dihapus. Sebelum dihapus, netizen ramai-ramai memberikan dukungan kepada Jodie. Dukungan tersebut dibaca dan direspon oleh Jodie dengan memberikan tanda love. "Semoga penyesalanmu menjadi alasan untuk kedepannya lebih baik dan tidak terulang lagi karena pertemanan lebih berarti dibandingkan pacar yang hanya memanfaatkan ketenaran kita setelah selesai kamu bukan siapa-siapa lagi sedangkan teman kamu gimanapun tetaplah jadi teman," tulis @march***. "Apapun yang lagi kamu lewatin, semangat terus ya jod! Inget, banyak yang sayang dan support kamu. Jangan ngerasa sendirian, semoga semua rasa 'ga enak' yang lagi kamu jalanin sekarang cepat diganti sama kebahagiaan yang lebih dari hari kemarin. Semangat ya sayangku, u know that i love you so aight," tulis @brisiato**.

