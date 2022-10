Akan Rilis Album Baru, Berikut 6 Lagu Populer Blink 182

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik pop punk Blink 182 dikabarkan akan kembali merilis album baru dan menjalani tur dunia. Tentunya kabar ini menghebohkan jagat maya, khusunya para penggemar setia yang terus menanti kabar dari band tersebut.

Selain itu, Tom DeLonge akan ikut kembali bergabung dengan band ini setelah memutuskan keluar pada 2005. “Kami kembali. Tur kembali. Album kembali. Tom Kembali. Tiket akan dijual hari senin,” demikian ungguhan Instagram @blink182.

Seiring dengan kabar gembira ini, berikut daftar lagu terpopuler Blink 182 melansir dari Rolling Stone:

1. Carousel

Lagu ini adalah lagu yang memulai Blink 182 pada 1994. Memiliki irama tempo tinggi dan diawali dengan bass dari Mark Hoppus.

2. The Rock Show

Setelah sukses dengan album Enema of the State, Blink 182 juga merilis album yang semakin menambah kepopulerannya, yaitu Take Off Your Pants and Jacket 2001. Dalamnya lagu berjudul The Rock Show bisa membuat Kamu masuk kedalam mosh pit.

3. I Miss You

Lagu ini sangat populer tidak hanya pada penggemar Blink 182, namun di semua kalangan. Liriknya yang romantis dan nakal khas Blink 182 dikemas dengan melodi yang muda dicerna. Lagu ini membuat album Self Titled meledak di tahun 2003, di mana tahun tersebut menjadi tahun-tahun terakhir sebelum Blink 182 memutuskan untuk vakum.

4. Adam’s Song

Lagu ini masuk ke dalam album Enema of The State. Lagu ini sempat menuai kontroversi karena bercerita tentang seorang anak yang bunuh diri, sehingga lagu ini bisa saja menginspirasi orang lain untuk melakukan itu, namun Blink 182 membantahnya.

5. Dammit

Lagu ini bercerita tentang orang yang kita sukai namun orang tersebut berkencang dengan orang lain. Tentunya perasaan ini sangat menyebalkan sehingga kita memakinya “Dammit”

6. Stay Together for The Kids

Lagu ini masuk ke dalam album Take Off Your Pants and Jacket 2001. Ditulis dan diambil dari kisah nyata Tom DeLonge yang ditinggal oleh orang tuanya yang bercerai, ditambah lagi dengan video klipnya yang menyentuh.

FANI RAMADHANI

Baca juga: Travis Barker Unggah Potret Tom DeLonge, Blink-182 Bakal Reuni?