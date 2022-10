80 Tahun Amitabh Bachchan, Ikon Film Bollywood Pernah Berperan Inspektur Vijay

TEMPO.CO, Jakarta - Amitabh Bachchan merupakan salah satu aktor film India yang paling populer dan ikonik berkat penampilannya di sejumlah film aksi. Pria kelahiran 11 Oktober 1942 ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-80 tahun.

Amitabh Bachan juga diketahui berasal dari keluarga terpelajar. Ayahnya merupakan penyair Hindi terkenal bernama Harivansh Rai Bachchan dan pernah menempuh pendidikan di Sherwood College dan University of Delhi.

Karier Amitabh Bachchan di Bollywood

Dikutip dari Britannica, Bachchan memulai karier di Bollywood lewat debut layar lebarnya melalui film Saat Hindustani atau Seven Indians pada tahun 1969. Artinya, Bachchan menjadi aktor film layar lebar untuk pertama kalinya saat berusia 27 tahun.

Film pertamanya yang meraih penghargaan adalah Anand pada tahun 1971. Dalam penghargaan ini, Bachchan dinobatkan sebagai Pemeran Pendukung Terbaik oleh Penghargaan Filmfare pada 1972.

Britannica mencatat bahwa kesuksesan dan popularitas Amitabh Bachchan didulang melalui film Zanjeer pada tahun 1973. Dalam film bergenre aksi dan drama ini, Bachchan berperan sebagai pemeran utama bernama Inspektur Vijay Khanna. Bahkan, sebab popularitasnya, versi film Zanjeer yang diperankan oleh Ram Charan dibuat ulang pada tahun 2013.

Sejak saat itu, serangkaian film menyusul kesuksesan nama Bachchan yang naik daun, seperti Deewar dan Sholay pada 1975 serta Don pada 1978. Berkat film-film aksi ini, Bachchan dijuluki sebagai “Big B”.

Ia juga berhasil membangun citra baru bagi pemeran utama dalam film aksi, yaitu pria muda yang pemarah alih-alih pencitraan pahlawan romantis. Tidak hanya itu, pada sejumlah film aksi lain, Bachchan juga menunjukkan kepiawaiannya dalam menyanyi, menari, dan melucu.

Kecelakaan Syuting hingga Keterlibatan dalam Politik

Popularitas Amitabh Bachchan sebagai aktor film sampai membuat dirinya dikenal sebagai wajah dan fenomena baru di dunia Bollywood. Bahkan, Britannica menuliskan ada satu momen ketika Bachchan akan diikuti dan diteriaki oleh penggemarnya ke mana pun ia bepergian.

Alhasil, saat proses syuting film Coolie pada 1982, Bachchan mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Musibah ini pun memicu doa nasional dari para penggemarnya demi kesembuhan Bachchan.

Di tahun ini pula, popularitas Bachchan dalam dunia perfilman sedikit menurun. Akhirnya, ia memutuskan untuk memasuki dunia politik atas dorongan temannya Perdana Menteri India Rajiv Gandhi.

Amitabh Bachchan terpilih menjadi anggota parlemen India pada 1984 dengan jumlah suara yang sangat banyak. Namun, menurut laporan Britannica, ia memilih untuk mengundurkan diri pada tahun 1989 ketika ada indikasi bahwa dirinya terlibat dalam skandal penyuapan.

Amitabh Bachchan Saat Ini

Dikutip dari Britannica, sampai dengan awal abad ke-21, Amitabh Bachchan diperkirakan telah muncul lebih dari 175 film Bollywood.

Walaupun sudah tergolong tua, Bachchan justru membuat debut pertamanya di film Hollywood pada usia 70 tahun dalam film The Great Gatsby karya Baz Luhrmann yang tayang pada tahun 2013. Pada tahun 2016, ia juga memenangkan Penghargaan Film Nasional berkat penampilannya dalam film Pink yang bercerita soal drama kriminal.

Selain aktif sebagai aktor, pada era tahun 2000 - 2006 Amitabh Bachchan juga menjadi pembawa acara kenamaan di India. Saat itu, ia memandu acara televisi berjudul Kaun Banega Crorepati, yaitu versi India dari kuis termasyhur Amerika, Who Wants to Be a Millionaire?. Berkat karisma dan pembawaan Bachchan, acara tersebut dikabarkan menjadi salah satu tayangan dengan rating tertinggi di masanya.

Amitabh Bachchan Pernaih Jadi Inspektur Vijay

Aktor legenda Bollywood, Amitabh Bachchan pernah memainkan karakter polisi ini dalam film berjudul Zanjeer pada 1973.

Jauh sebelum putranya Abisek Bachchan berlakon sebagai inspektur polisi tak kenal kompromo. Karakter polisi tersebut pertama kali dimainkan Amitabh Bachchan pada film tersebut, gagasan sutradara Salim-Javed. Ia menghadirkan karakter itu sebagai bentuk kritik pada pemerintah India kala itu.

Karakter Inspektur Vijay itu tumbuh menjadi pahlawan baru dan tokoh ikonik dalam industri perfilman India. Amitabh Bachchan berhasil membawa karakter polisi yang heroik, gagah dan ahli bertarung, dan anti-suap ini.

