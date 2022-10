IdeaFest 2022 Digelar 4 Hari di JCC, Gandeng Banyak Sosok Inspiratif Ternama

TEMPO.CO, Jakarta - IdeaFest 2022, sebuah festival kreatif akbar yang telah diselenggarakan selama 11 tahun akan kembali pada November 2022. Mengangkat tema Reality Re:defined, IdeaFest 2022 mengusung semangat pertumbuhan industri kreatif Indonesia melalui partisipasi dan kolaborasi dari seluruh lapisan industri kreatif Tanah Air.

Dengan memfasilitasi terciptanya sinergi positif antara berbagai pelaku industri kreatif yang beragam dalam menghadapi tantangan pasca pandemi, IdeaFest bertujuan untuk menjadi wadah bagi para komunitas, merek, serta industry players lainnya untuk terus mengembangkan karya dan inovasi terbaik.

IdeaFest 2022 telah resmi mengumumkan tanggal dilaksanakannya acara, yakni pada 24-27 November 2022 dan mengambil tempat di Jakarta Convention Center (JCC). Pada perhelatan festival kreatif terbesar di tahun ke-11 ini, IdeaFest 2022 mewadahi berbagai kolaborasi kreatif, inovatif, dan terkemuka dari berbagai sektor industri kreatif.

Melalui partisipasi pada IdeaFest 2022 yang untuk kali pertamanya akan dilaksanakan secara offline setelah dua tahun masa pandemi, pelaku industri kreatif diajak untuk bisa re:connected, re:introduced, re:established, re:live, dan re:create dalam upaya bersiap kembali ke realita kehidupan setelah melewati masa pandemi.

“Masa pandemi yang telah kita sama-sama lalui 2 tahun ini membuat pengalaman menghadiri on-ground event menjadi sesuatu yang kian ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Menjadi tahun yang spesial, pada gelaran IdeaFest 2022 kami akan menyulap hampir seluruh hall JCC menjadi sebuah collaborative hub yang mampu mengakomodir diskusi dan interaksi antar pelaku kreatif,” ujar Ben Soebiakto, Co-Chairman IdeaFest 2022.

Dalam satu dekade terakhir IdeaFest telah merangkul lebih dari 1500 ideation dengan mengajak kolaborasi pemateri dari berbagai macam bidang industri kreatif. “Kami sangat antusias untuk terus melihat proses yang dibangun para insan kreatif dalam membentuk industri yang powerful ini,” katanya.

Menurut Ben, IdeaFest selalu berkomitmen untuk mewadahi para pelaku kreatif dalam mengembangkan potensinya tanpa adanya batasan. Oleh karena itu, partisipasi puluhan komunitas dan subsektor industri kreatif akan semakin masif dilibatkan pada IdeaFest 2022. Hal ini harapannya dapat mengundang pengunjung untuk berkumpul, berdialog, dan menumbuhkan semangat kolaborasi yang positif.

Tidak hanya itu, IdeaFest yang berawal dari gerakan komunitas, pada 2022 ini memberikan kembali ruang kepada berbagai komunitas kreatif yang ada di Indonesia untuk dapat ‘unjuk gigi’ dalam perhelatan tahun ini. Tujuan akhirnya, sebuah ekosistem kreatif yang mampu memberdayakan pelaku industri kreatif melalui berbagai ide-ide dan gagasan eksploratif yang segar dapat terbangun dan senantiasa berkembang.

Guna mewujudkan hal tersebut, keseluruhan rangkaian acara maupun agenda kegiatan IdeaFest 2022 telah dikurasi oleh jajaran tim Braintrust yang merupakan ahli dari berbagai bidang, seperti Edwin Nazir, Ketua APROFI, Direktur Festival Seni & Desain Kontemporer Indonesia, Lalitia, Head of Program and Communication at Transition Team of Indonesian Museum and Cultural Heritage Public Service Agency, dan Adjie Santosoputro, Wellness Practitioner. Selain tiga nama besar tersebut, IdeaFest 2022 juga memiliki jajaran tim Braintrust lainnya yang secara khusus mengkurasi berbagai isu dan fenomena spesifik, seperti Art, Women Interest, Fashion & Streetwear, Media & Advertising, Content, Urban & Culture, Wellness, Entrepreneurship, Music, Activism & ESG, Lifestyle, dan Design.

Edwin Nazir, Ketua APROFI, Direktur Festival Seni & Desain Kontemporer Indonesia, mengapresiasi kegiatan IdeaFest yang secara konsisten telah berjalan selama lebih dari 10 tahun. “IdeaFest telah menjadi tempat berkumpulnya pelaku kreatif seperti kami untuk saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam kegiatan IdeaFest tahun ini. Serta, sejalan dengan tema tahun ini yaitu “Reality Re:defined”, kami para pelaku kreatif Indonesia dapat kembali bertatap muka dan membahas potensi kolaborasi yang dapat dilakukan kedepannya,” katanya.

Seperti diketahui, festival ini melibatkan berbagai partner komunitas kenamaan dalam upaya menciptakan serangkaian kolaborasi yang berdampak positif. Tahun ini, IdeaFest 2022 menggandeng sejumlah partner antara lain Makna, Manual Jakarta, Majelis Lucu Indonesia, Pemimpin.id, Double Deer Group, Utopia, 11th Space dan berbagai partner lainnya. Bersama para partner, IdeaFest 2022 akan menghadirkan beragam program seperti IdeaTalks, Conference, IdeaFest Music, Hall of Makers, Manual Food Market, Lucu Fest, Lead The Idea, Litter by Litter, Utopia Blok:verse, Reality Re:united, dan Nex Space.

Selain berbagai program menarik di atas, deretan sosok inspiratif tanah air akan hadir di IdeaTalks dan Conference, seperti Ario Pratomo, Fellexandro Ruby, Cinta Laura Kiehl, Dipha Barus, Andhyta F Utami, Henry Manampiring, Dharmaji Suradika, Dhira Narayana, Manoj Punjabi, Iyas Lawrence, Wena Wahyudi, Natasha Dian, Jessica Hali, Piotr Jakubowski, Alvin Tjitrowirjo, Rengkuh Banyu Mahandaru dan ratusan pembicara lainnya yang akan segera diumumkan.



Setiap tahunnya, IdeaFest selalu melibatkan pembicara dari para pelaku industri kreatif yang berasal dari latar belakang bidang yang beragam. Melalui kembali hadirnya IdeaFest pada 2022, festival ini diharapkan mampu menjadi penyemangat bangkitnya industri kreatif tanah air pasca pandemi dan menyoroti aneka kolaborasi komunitas dengan karya maupun kegiatan yang kreatif, inovatif dan juga impactful.

