Selena Gomez Bicara Soal Kesehatan Mental di Trailer Film Dokumenter Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer film dokumenter Selena Gomez yang akan datang, Selena Gomez: My Mind and Me telah dirilis di Youtube akun resmi Apple TV+. Perilisan trailer tersebut juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada Senin, 10 Oktober 2022.

Selena mengungkap video klip serta lagu dalam film tersebut. “Setiap napas, terobosan. Untuk menghormati #WorldMentalHealthDay, saya ingin membagikan trailer untuk film dokumenter saya Selena Gomez: My Mind & Me,” tulis Selena di Twitter pribadinya.

Video trailer lengkap pertama untuk film dokumenter baru tersebut menggambarkan sebuah kisah perjalanan hidup enam tahun Selena Gomez dengan momen yang menyentuh termasuk perjuangannya melawan lupus serta kecemasan dan depresi yang dialaminya. Dalam cuplikan video tersebut, menceritakan bagaimana Selena menemukan perjalanannya dari bintang cilik menjadi bintang paling populer di industri hiburan Amerika.

Selena merilis promo baru untuk film dokumenternya dan juga membagikan video trailer di unggahan Instagramnya, "Kita terkadang tidak akur dan sulit untuk bernafas... tapi aku tidak akan mengubah hidupku," tulisnya pada keterangan video. Penyanyi Amerika itu sebelumnya merilis sebuah teaser pada bulan yang sama dan sebuah trailer baru berdurasi dua menit, memberikan gambaran sekilas tentang sisi rapuh Selena Gomez.

Trailer film dokumenter dimulai dengan suara Selena di mana dia dengan kuat berkata, "Jadilah dirimu sendiri Selena." Ia lebih lanjut menekankan pentingnya cinta diri dan penerimaan diri saat ia menambahkan, "Tidak ada yang peduli dengan apa yang Anda lakukan. Ini tentang siapa saya."

Di bagian lain di trailer, Selena mengaku, "Saya bersyukur masih hidup," dan ia mengaku baik-baik saja di manapun berada dan merangkul perjalanannya. Cuplikan ditampilkan ketika aktris itu didiagnosis menderita lupus pada 2016. Selena mengungkapkan pada 2018 tentang perjuangannya dengan kecemasan dan depresi, dan pada 2020 berbicara tentang didiagnosis dengan gangguan bipolar.

Film dokumenter Selena Gomez: My Mind and Me ini akan tayang perdana di AppleTV+ pada 4 November mendatang.

Dua tahun lalu, Selena Gomez merilis album studio ketiganya Rare, dan baru-baru ini sukses sebagai aktris dalam serial TV Only Murders In The Building bersama Steve Martin dan Martin Short, yang baru-baru ini diperbarui untuk musim ketiga setelah penayangan perdana musim kedua awal tahun ini.

JESSYCA GAZELLA | PINKVILLA | NME

