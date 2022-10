OM New Pallapa Tutup Gelaran Synchronize Fest Hari Pertama dengan Dangdutan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup dangdut koplo asal Jawa Timur, Orkes Melayu (OM) New Pallapa tutup gelaran Synchronize Festival hari pertama pada Jumat, 7 Oktober 2022. Mereka tampil dipenghujung pagelaran pada pukul 23.30 di panggung Dynamic Stage.

Para penonton Synchronize Fest 2022 pun menikmati lantunan musik dangdut yang dimainkan New Pallapa. Sejumlah 5 biduan dangdut Jawa Timur ditemani Cak Brodin membuat para penonton menjadi bergoyang dangdut. 5 biduan yang tampil adalah Lala Widy, Wiwik Sagita, Devi Aldiva, Anisah Rahmah, dan Sabila Permata.

Pertunjukan mereka dibuka dengan lagu Yang Penting Happy milik penyanyi senior Jamal Mirdad. Para penonton milenial pun langsung bergoyang mengikuti irama gendang Cak Met. Beberapa diantara mereka mengabadikannya lewat ponsel masing-masing. "Semua akan dangdut pada waktunya!," kata Wiwik Sagita di atas panggung.

Mereka tampil dengan lagu-lagu hits dangdut koplo yang sedang terkenal di Jawa Timur, yaitu Ojo Dibanding-bandingke hingga Satru. Selain itu mereka juga membawakan lagu dari Ratu Dangdut Elvy Sukaesi yakni Pecah Seribu dan lagu Raja Dangdut Rhoma Irama yakni Gala-gala.

Penampilan Lala Widy yang paling ditunggu penonton. Biduan asal Sidoarjo Jawa Timur ini tampil dengan lagu Hutang Pok Ame-ame Belalang Kupu-kupu. Mengenakan pakaian serba merah muda, goyangan "sampe bawah" Lala Widy sangat menghibur penonton.

Synchronize Festival hadir secara offline dan diselenggarakan pada 7, 8, dan 9 Oktober 2022. Mengusung tema Lokal Lebih Vokal, festival rencananya diselenggarakan di JIExpo Kemayoran ini akan menampilkan 126 musisi lintas genre dan lintas generasi.

Tampil dalam Synchronize Festival di antaranya Agnez Mo, Ahmad Band, Cokelat, Potret, Kahitna, Radja, Deadsquad feat. Isyana Sarasvati, Erwin Gutawa & 3Diva (Krisdayanti, Titi DJ, Ruth Sahanaya) yang merupakan beberapa nama besar yang bakal tampil istimewa di Synchronize Festival 2022.

Sederet nama-nama istimewa lain di antaranya adalah Denny Caknan, David Bayu, Alam Mbah Dukun, President Jancukers alias Sujiwo Tejo, Senyawa, Gabber Modus Operandi, Voice of Baceprot, OM New Palapa, The Groove Bersama Rieka Roslan, Yuke Sampurna dan Ali Akbar akan merayakan 25 tahun perjalanan mereka dengan tampil reuni. Payung Teduh X Pusakata akan tampil spesial dengan kembalinya Mohammad Istiqamah Djamad sang vokalis lama, untuk pertama kali dalam satu panggung.

