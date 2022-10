After Party Paris Fashion Week, Ariel Tatum Perkenalkan Batik Sekar Simbaran

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Ariel Tatum memperkenalkan salah satu budaya Indonesia dengan mengenakan Batik Sekar Simbaran saat after party Le Defile L'Oreal Paris Fashion Week pada Minggu, 2 Oktober 2022, yang bertepatan dengan Hari Batik Nasional.

Ariel menghebohkan masyarakat karena menjadi perempuan pertama dari Indonesia yang melenggang di runway Paris Fashion Week. Bintang Sayap-sayap Patah dan Tamara Dai terpilih menjadi perwakilan dari Indonesia untuk tampil di depan publik dalam Le Defile L’Oreal Paris di Paris Fashion Week 2023.

Perempuan berusia 25 tahun ini, mengenakan kain sutera tenun karya Irwan Tirta Batik yang diberi nama Sekar Simbaran. Kain berwarna merah terang dengan menampilkan bahu terbuka terasa cocok dikenakan Ariel Tatum yang memberi kesan berani, elegan, dan seksi.

"Malam itu aku memutuskan untuk mengenakan kain sutra tenun karya @iwantirta_batik bernama Sekar Simbaran," tulis Ariel di Instagram pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Sekar melambangkan kecantikan dan keindahan, dan Simbaran merupakan salah satu motif batik asal Banyumas, Jawa Tengah, yang terinspirasi dari tumbuhan yang kerap dijumpai di pohon-pohon kelapa, batu-batu atau tebing, tumbuhan yang berdaun memanjang dan bergelombang pada tepinya.

Ariel Tatum menampilkan kreasi untuk koleksi busana L'Oreal dalam Paris Fashion Week, di Paris, Prancis, 2 Oktober 2022. Selain Ariel Tatum, konten kreator fashion asal Indonesia Tamara Dai juga terpilih menampilkan kreasi L'Oreal dalam Paris Fashion Week. Foto: L'Oreal Paris

Ariel menyatakan ia menyukai motif batik tersebut karena mengandung filosofi yang sama dengan aksesoris yang selalu dikenakan di setiap momen yang membahagiakan dalam hidupnya. Aksesoris perhiasan yaitu, bros, gelang, dan juga anting yaitu motif yang sama dengan Akar Beringin yang merupakan koleksi Tulola Designs.

"Seketika jatuh cinta ketika pertama lihat motif batik ini. Yang ternyata mengandung filosofi serupa dengan bros, gelang, dan juga anting yang kami pilih, yaitu Akar Beringin. Salah satu koleksi @tuloladesigns yang selalu ku kenakan di momen-momen membahagiakan lainnya dalam hidup. To keep me grounded, centered, and rooted," tulisnya.

Selain foto, Ariel Tatum juga membagikan sebuah video singkat di mana ia mengenakan kain batik Sekar Simbaran yang mempesona. Ia terlihat sedang menikmati suasana pemandangan malam hari di Paris dengan membawa hidangan pembuka yang berada di tangannya. Terlihat ia berjalan santai dan memakan hidangan pembuka sambil mengajak penonton untuk melihat keindahan bangunan dan menara eiffel yang berada tepat di belakangnya.

“Mengalami malam yang begitu indah. Geser ke kiri, saya berjanji mereka mengatakan tidak apa-apa untuk membawa pulang mini charcuterie board haha,” tulisnya.

Unggahan tersebut menimbulkan banyak komentar netizen yang memuji kecantikan Ariel Tatum. “Mao nangissss, cakep bangettttt,” tulis akun ori****, “Cantik sekale,” tulis akun sil***, “Cakep banget ni orang,” tulis akun _shf***

JESSYCA GAZELLA

