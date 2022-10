55 Tahun Toni Braxton. Penyanyi R&B Pengumpul 6 Grammy Awatds

TEMPO.CO, Jakarta -Hari ini, tepatnya 7 Oktober 1967 merupakan hari kelahiran penyanyi legendaris Toni Braxton. Pelantun lagu Breath Again ini dikenal memiliki suara serak alto.

Itulah yang membuatnya memenangkan enam kali Grammy Awards R&B sebagai penyanyi, penulis lagu, pianis, musisi, aktris, selebriti televisi, produser rekaman dan aksi kemanusiaan.

Profil Toni Braxton

Toni Braxton merupakan seorang penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat. Dia lahir di Severn, Maryland, pada 7 Oktober 1967 dari pasangan Michael dan Evelyn Braxton. Ayahnya seorang pendeta, itu sebabnya dia dibesarkan di lingkungan agama yang sangat ketat.

Nama aslinya adalah Toni Michele Braxton, dia bersama empat saudara perempuannya mulai bernyanyi sejak usia muda di gereja ayah mereka. Mereka tak diizinkan untuk terlibat dengan budaya populer tapi mereka diizinkan untuk mendengarkan penyanyi seperti, Stevie Wonder dan Chaka Khan.

Braxton mengambil bagian dalam pertunjukan bakat lokal dan setelah menyelesaikan sekolah menengahnya dia memutuskan untuk menjadi guru musik. Braxton kemudian mengambil studi di Bowie State University, tetapi memutuskan berhenti di tengah jalan ketika penulis lagu Bill Pettaway meyakinkannya untuk bernyanyi secara profesional.

Perjalanan karier Toni Braxton

Mengutip classicrockhistory.com, Braxton masuk ke dunia musik setelah dirinya dewasa, tepatnya pada awal 1990-an dia menandatangani kontrak dengan Arista Records dan 'The Braxtons' merilis single pertama mereka 'The Good Life' pada 1990. Itu bukan hit besar tapi dia mendapat kesepakatan dengan LaFace Records.

Tahun 1992 menandai awal karir produktif Braxton saat dia diminta untuk menggantikan Anita Baker dan bernyanyi untuk film Eddie Murphy 'Boomerang'. Dia mendapatkan single hit pertamanya, 'Love Shoulda Brought You Home'.

Mengutip thefamouspeople.com, Braxton telah merilis total enam album studio sampai sekarang dan telah menjual lebih dari 66 juta rekaman di seluruh dunia, yang membuatnya menjadi idola R&B. Kadang dia dipanggil dengan nama 'Queen of R&B' karena dia salah satu artis wanita terlaris tahun 1990-an.

Dia merilis album self-titled-nya pada 1993 dan menduduki puncak tangga lagu musik dan terus mendapatkan kesuksesan besar dengan album keduanya 'Secrets' juga. Tapi karir musiknya telah menghadapi banyak pasang surut karena setelah album keduanya, Braxton terlibat dalam perselisihan kontrak dengan Arista Records karena dia tak mendapatkan cukup potongan dari penjualan rekamannya. Dia mengumumkan kebangkrutannya pada 1998.

Namun, pada awal 2000-an Braxton kembali aktif dengan album barunya, acara televisi realitas dan pertunjukan di Las Vegas. Braxton krmudian beralih ke akting pada tahun tersebut dan menjadi aktris kulit hitam pertama yang memainkan 'Belle' dalam produksi Broadway 'Beauty and the Beast'.

Braxton menikah dengan keyboardist Mint Condition Keri Lewis sampai mereka bercerai pada 2008. Dia juga sepupu tertua rapper Xzibit. Adapun karya paling menonjol dalam karir Braxton adalah singelnya, 'Un-break My Heart' dari 'Secrets (1996)'. Lagu ini mencapai No.1 di Billboard Hot 100 dan bertahan di sana selama 11 minggu; itu juga memenangkannya Grammy Award.

Braxton juga telah memenangkan banyak penghargaan dalam 20 tahun karir musiknya: enam Grammy Awards, Seven American Music Awards, lima Billboard Music Awards, empat Soul Train Music Awards, NAACP Image Award, BRIT Award, dan Echo Award.

Diskografi Toni Braxton

Toni Braxton (1993)

Secrets (1996)

The Heat (2000)

Snowflakes (2001)

More Than a Woman (2002)

Ultimate Toni Braxton (2003)

Platinum & Gold (2004)

Un Break My heart: The Remix Collection (2005)

Libra (2006)

