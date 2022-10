60 Tahun Single Pertama The Beatles, Begini Lirik Lagu Love Me Do

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat pada 60 tahun yang lalu, The Beatles ini merilis single pertamanya dengan judul Love Me Do. Pada 5 Oktober 1962, band asal Liverpool, Inggris berhasil merilis single yang ditulis oleh John Lennon dan Paul McCartney.

Single Pertama The Beatles

Proses rekaman lagu ini terjadi pada 11 September 1962 di Abbey Road Studios EMI, London. Saat single itu berhasil dirilis di Britania Raya, lagu ini langsung berada pada posisi ke-17 di Top Twenty. Dari sini, membuat nama The Beatles langsung terdengar dan menjadi perhatian khalayak umum

Awalnya, lagu ini lahir dari duet Paul dan John dalam menyanyikan seluruh lagu dalam harmoni. Saat bernyanyi, Lennon mengambil suara vokal solo dengan lirik Love Me Do di akhir setiap bait. Namun, John memutuskan untuk menambahkan harmonika pada lagu di beberapa titik, setelah terinspirasi secara langsung oleh hit terbaru Bruce Channel Hey Baby.

Kendati demikian, ternyata lagu milik The Beatles mengalami proses perekaman yang komplek. Sebab, lagu ini direkam tiga kali dengan tiga drummer berbeda. Sebenarnya, lagu ini direkam pertama kali pada 6 Juni 1962 selama audisi pertama grup demi menuntaskan penugasan EMI. Saat itu, Pete Best masih menjadi drummer. Namun, pada 4 September 1962, Pete Best digantikan oleh Ringo Starr karena produser, George Martin tidak menyetujui permainan drum dari Best. Akibatnya, ketika itu juga dilakukan proses perekaman sesuai dengan versi Ringo Starr untuk peluncuran single The Beatles, seperti dilansir dalam laman icce.rug.nl.

Satu minggu kemudian, tepatnya pada 11 September 1962, The Beatles kembali ke studio musik dan ketika itu George Martin juga tidak puas dengan permainan drum dari Ringo Starr. Alhasil, George Martin meminta bantuan kepada drummer yang sedang bermain sesi di studio rekaman, yaitu Andy White. Namun, Ringo Starr masih diperbolehkan untuk bermain rebana di samping tempo drum yang sudah diberikan Andy White

Dengan hadirnya Andy White dalam alunan musik The Beatles, sangat memuaskan pendengaran sang produser, George Martin. Mengutip dari buku Paul McCartney: A Life, hal ini membuat versi drum Andy White memberikan kekhasannya sendiri sehingga diluncurkan dalam album pertama The Beatles yang bernama Please Please Me pada 1963. Namun, pada 11 September 1962 itu menjadi hari pertama dan terakhir untuk Andy White menghiasi musik The Beatles. Sebab, George Martin masih tetap mengizinkan Ringo Starr untuk tetap berada dalam band ini.

Dengan serangkaian panjang dalam proses rekaman, lagu ini baru berhasil pada 5 Oktober 1962 dengan versi final iringan drum dari Andy White dan rebana dari Ringo Starr.

Namun, single pertama The Beatles dengan lagu Love Me Do versi Ringo Starr mengalami salah cetak sehingga dipindahkan dalam kompilasi Past Masters Volume One dan memilih untuk tidak diluncurkan. Selain itu, versi awal lagu ini dengan iringan drum Pete Best juga tetap tidak diluncurkan hingga pada 1995.

Untuk mengetahui lagu yang proses rekamannya cukup kompleks ini, simak lirik Love Me Do milik The Beatles berikut ini.

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please, love me do

Whoa-oh, love me do

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please, love me do

Whoa-oh, love me do

Someone to love

Somebody new

Someone to love

Someone like you

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please, love me do

Whoa-oh, love me do

Love, love me do

You know I love you

I'll always be true

So please, love me do

Whoa-oh, love me do

Yeah, love me do

Whoa-oh, love me do

Yeah, love me do

RACHEL FARAHDIBA R

