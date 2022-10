68 Tahun Bob Geldof, Penggagas Konser Live AId Ini Pernah Kecam Aung San Suu Kyi

TEMPO.CO, Jakarta - Robert Frederick Zenon Geldof labih dkenal dengan nama Bob Geldof adalah sosok multitalenta yang berasal dari Irlandia. Bob Geldof dikenal sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, aktor dan aktivis politik.

Nama Bob Geldof melambung di industri musik dunia setelah bergabung dengan grup musik The Boomtown Rats, sebuah band punk-rock Irlandia era 70-an hingga pertengahan 80-an, sebagai vokalis utama.

Dikutip imdb.com, Bob Geldof kuliah di Blackrock College. Setelah lulus, Bob Geldof mulai bekerja sebagai jurnalis musik di Vancouver untuk Georgia Straight. Lahir di Dun Laoghaire, pada 5 Oktober 1954, Bob Geldof, memulai karirnya dalam dunia musik pada 1975, dengan membentuk sebuah band bersama Garry Roberts bernama The Boomtown Rats.

Pada 1977, The Boomtown Rats bergabung ke sebuah perusahaan label musik bernama Mercury Records. Band beraliran musik punk-rock itu meledak di pasaran Inggris.

Tak hanya itu, Bob Geldof, juga meniti solo karir dengan merilis Deep In The Heart Of Nowhere (November 1986), Vegetarians Of Love (13 August 1990), The Happy Club (20 April 1993) dan Sex, Age & Death (1 May 2002).

Tidak mudah berpuas diri, Bob Geldof juga terjun ke dunia perfilman melalui film Pink Floyd, The Wall pada 1982. Dilansir hellomagazine.com, Bob Geldof juga aktif di dunia sosial. Pada 1984, Bob Geldof dan Midge Ure (dari Ultravox) menulis lagu 'Do They Know It's Christmas' untuk penggalangan dana atas peristiwa kelaparan di Ethiopia.

Ia menggagas konser musik Live Aid yang melegenda, sebagai konser kemanusiaan yang pernah ada diikuti para musisi dan selebritas dunia. Sikapnya sebagai aktivis pada 1997, dilakukan Bob Geldof, dengan mengembalikan penghargaan Freedom of the City of Dublin sebagai protes atas pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi saat itu, yang juga dianugerahi penghargaan tersebut.

Geldof mengatakan "Keterkaitan Suu Kyi dengan kota kita adalah hal yang memalukan". Hal itu karena ia menganggap Suu Kyi bersikap cenderung pasif dalam menangani berbagai tudingan pembersihan etnis terhadap warga muslim Rohingya Myanmar.

Melansir contactmusic.com, kehidupan pribadinya sempat tersorot publik setelah berkencan dengan Paula Yates (seorang jurnalis dan presenter televisi). Keduanya dianugerahi tiga orang buah hati, yaitu Fifi Trixibelle Geldof, Peaches Honeyblossom Michelle Charlotte Angel Vanessa Geldof, dan Little Pixie Geldof.

Akhirnya, pasangan ini pun melangsungkan pernikahan pada 1986 di Las Vegas. Namun, pernikahan tersebut tak berlangsung lama sebab pada 1996, keduanya memutuskan untuk bercerai. Saat ini, Bob Geldof tinggal di Kent bersama rekannya Jeanne Marine, seorang aktris Prancis.

