8 Karakter Superhero Terkuat di Marvel Cinematic Universe

Thor , sang dewa petir yang berasal dari Asgard. Di versi komik maupun live action, putra dari Odin ini dikenal sebagai salah satu superhero terkuat Marvel berkekuatan dahsyat. Dalam versi komiknya, kekuatannya malah terbilang setara atau bahkan melebihi kekuatan Superman. Senjata ikonik miliknya yaitu Mjolnir, palu yang bisa memanipulasi cuaca, menembakan petir, hingga membuatnya terbang. Uniknya, hanya ia sendiri yang dapat menggunakan kekuatan pada palu tersebut. Thor: Love and Thunder, salah satu proyek MCU Phase 4 yang rilis di bioskop pada tahun ini.

Captain Marvel menempati posisi kedua sebagai superhero terkuat di MCU. Captain Marvel, memiliki asli Ms Marvel, divisualisasikan sebagai manusia setengah alien yang hampir serupa dengan Peter Quill di film Guardian of the Galaxy. Darah aliennya didapat dari bangsa Kree.

Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff) dan Paul Bettany (Vision) dalam serial WandaVision. Dok. Disney Plus Hotstar

Karakter superhero terkuat Marvel urutan pertama yaitu Wanda Maximoff atau yang lebih dikenal dengan nama hero-nya yakni Scarlet Witch. Kemunculannya di film Doctor Strange in The Multiverse Of Madness mengejutkan para penggemar MCU. Dalam film tersebut, ada adegan yang menampilkan duel antara Wanda dengan para hero dari universe lain. Ia dengan mudah mengalahkan musuh dengan kekuatan supernya.

