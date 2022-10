Daftar Tayangan Netflix Oktober 2022, Ada Ngeri-ngeri Sedap dan Keluarga Cemara 2

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali menghadirkan berbagai film dan serial terbaru yang tayang mulai Oktober 2022. Sejumlah film Indonesia, drama Korea, anime, hingga tayangan spesial menyambut Halloween akan hadir bulan ini.

Simak daftar rekomendasi tayangan terbaru Netflix edisi Oktober 2022 berikut ini.

1. Glitch

Drama Korea terbaru ini akan tayang pada Jumat, 7 Oktober 2022. Kehilangan kekasihnya secara tiba-tiba, seorang perempuan muda bekerja sama dengan penggemar UFO untuk menyelidiki kasus tersebut dan terjeblos ke dalam sebuah konspirasi liar.

2. The School for Good and Evil

Film fantasi yang telah ditunggu-tunggu ini akan tayang pada Rabu, 19 Oktober 2022. Persahabatan Sophie dan Agatha akan diuji saat mereka memasuki sekolah magis bagi sosok pahlawan dan penjahat di dongeng masa depan. Diangkat dari buku laris karya Soman Chainani, The School for Good and Evil disutradarai oleh Paul Feig dan dibintangi oleh Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone dan Rachel Bloom, serta Kerry Washington dan Charlize Theron.

Film The School for Good and Evil. Dok Netflix.

3. 20th Century Girl

Film Korea yang akan segera tayang Oktober ini. Di tahun 1999, seorang gadis remaja memperhatikan seorang cowok di sekolah demi sahabatnya yang terpesona. Namun ternyata ia sendiri jatuh cinta.

Tayangan Indonesia

4. Ngeri-ngeri Sedap

Pasangan suami-istri pura-pura hendak bercerai agar anak-anak mereka yang sudah lama merantau merasa perlu mudik ke kampung halaman mereka. Tayang Kamis, 6 Oktober 2022 film ini dibintangi oleh Arswendy Beningswara Nasution, Tika Panggabean, dan Boris Bokir.

5. Mudik

Dalam perjalanan mudik Idulfitri, sepasang suami istri mengalami peristiwa yang mengubah hidup serta memaksa keduanya untuk menghadapi konflik pernikahan mereka. Tayang mulai Kamis, 6 Oktober 2022, film ini dibintangi oleh Putri Ayudya, Ibnu Jamil, dan Asmara Abigail.

Teaser poster film Keluarga Cemara 2. Foto: Instagram/@filmkeluargacemara.

6. Keluarga Cemara 2

Sementara orang tua mereka berusaha untuk mencari nafkah dengan jujur, tiga anak perempuan Keluarga Cemara mengalami masalah mereka sendiri saat mereka tumbuh dewasa. Tayang mulai Kamis, 27 Oktober 2022, film ini dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, dan Adhisty Zara.

Tayangan Korea

7. Sh**ting Stars: Season 1

Rasa frustrasi dan penasaran bersatu ketika seorang petinggi humas harus bekerja sama dengan musuh bebuyutan yang menjengkelkan namun merupakan klien penting di perusahaannya. Drama Korea yang dibintangi oleh Lee Sung Kyoung, Kim Young Dae, dan Yoon Jong Hun ini akan tayang Rabu, 12 Oktober 2022.

Lee Sung Kyung dan Kim Young Dae dalam drama Korea Shooting Stars. Dok. Viu.

8. Take 1

Para musisi ternama habis-habisan berusaha mempersembahkan penampilan terbaik mereka dengan satu lagu pilihan masing-masing, hanya dalam satu kali rekaman. Serial Korea ini tayang mulai Jumat, 14 Oktober 2022, dibintangi Sumi Jo, Yim Jae Beum, dan You Hee Yul.

9. Under the Queen’s Umbrella

Seorang ratu mengerahkan upayanya agar salah satu dari anak lelakinya yang berandalan bisa menjadi raja Joseon berikutnya, sementara para pesaing juga mengincar tahta tersebut. Tayang Sabtu, 15 Oktober 2022.

Drama Korea Jirisan. Foto: tvN.

10. Jirisan: Season 1

Sebuah tim yang terdiri dari sejumlah jagawana ahli mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pendaki gunung yang tersesat, memecahkan berbagai misteri, serta melindungi Taman Nasional Jirisan. Menampilkan Gianna Jun, Ju Ji Hoon, dan Sung Dong Il, drama Korea ini tayang Minggu, 23 Oktober 2022.

Tayangan menyambut Halloween

11. Mr. Harrigan’s Phone

Seorang bocah lelaki dan lansia miliarder menjadi sahabat baik berkat kegemaran mereka membaca — serta kesamaan memiliki iPhone untuk pertama kalinya. Namun saat sang lansia meninggal, hubungan misterius mereka ternyata terus berjalan.

12. Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Berbagai mimpi buruk aneh dihadirkan melalui delapan kisah tentang teror dalam koleksi cerita horor memukau dan mengerikan yang dikurasi oleh Guillermo del Toro.

13. Wendell & Wild

Keegan-Michael Key dan Jordan Peele membintangi film petualangan animasi stop-motion tentang dua iblis bersaudara yang melarikan diri dari Dunia Bawah Tanah.

Tayangan Anime

14. Exception

Di masa depan yang tak terlalu jauh saat manusia terpaksa meninggalkan planet Bumi, sebuah pesawat luar angkasa yang membawa sekelompok kru spesialis hasil cetakan tiga dimensi dikirim ke galaksi lain untuk membentuk sebuah planet baru.

15. Romantic Killer

Merasa baik-baik saja dengan status lajangnya, Anzu sama sekali tak memikirkan percintaan sampai seorang penyihir mungil yang gemar menjodohkan membuat hidup Anzu mirip film-film komedi romantis.

Tayangan Mendebarkan

16. Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Pembunuh berantai Jeffrey Dahmer mengakui kejahatan kejinya dalam wawancara blak-blakan yang memperlihatkan sudut pandang meresahkan tentang pikiran yang gila. Dipersembahkan oleh produser eksekutif Joe Berlinger. Film dokumenter ini akan tayang Jumat, 7 Oktober 2022.

17. The Good Nurse

Si perawat IGD yang terbebani mengandalkan rekan kerja barunya yang tanpa pamrih— di tempat kerja dan di rumah— sampai kematian tak terduga seorang pasien membuatnya curiga.Film thriller The Good Nurse diangkat dari kejadian nyata dan disutradarai oleh nominee Academy Award Tobias Lindholm, ditulis oleh nominee Academy Award Krysty Wilson-Cairns, dan dibintangi oleh para aktor pemenang Academy Award Jessica Chastain sebagai Amy Loughren dan Eddie Redmayne sebagai Charles Cullen, juga Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich dan Kim Dickens.

18. Inside Man

Dibintangi oleh David Tennant dan Stanley Tucci, serial ini mengikuti perjalanan seorang narapidana hukuman mati Amerika yang memiliki sambilan memecahkan misteri membantu seorang jurnalis Inggris mencari kawannya yang mendadak raib.

