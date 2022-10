5 Fakta Menarik Drama Korea Little Women yang Tamat Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Little Women terus diperbincangkan berkat jalinan cerita yang menghanyutkan sekaligus mendebarkan. Paduan akting yang memukau dari para pemain dengan jalan cerita yang tak terduga membuat serial ini menduduki puncak daftar 10 tayangan terpopuler Netflix di Indonesia selama dua minggu terakhir.

Memasuki paruh kedua cerita, ada banyak hal yang membuat Little Women semakin mencuri perhatian penonton. Little Women akan menayangkan episode terakhirnya akhir pekan ini. Simak beberapa fakta menarik yang perlu diketahui di bawah ini.

1. Adaptasi lepas novel klasik Little Women

Serial ini menghadirkan tiga saudara perempuan, Oh In Joo (Kim Go Eun), Oh In Kyung (Nam Ji Hyun), dan Oh In Hye (Park Ji Hu), yang selama ini tak pernah memiliki cukup uang dan hanya bisa mengandalkan satu sama lain. Sebuah kejadian tragis membuat mereka terjerat dalam konspirasi yang melibatkan orang kaya dan berkuasa serta mengungkap berbagai peristiwa kelam yang selama ini dirahasiakan.

Nam Ji Hyun dalam drama Korea Little Women. Dok. Netflix.

Penulis Chung Seo Kyung mengungkapkan bahwa kisah tersebut hadir dari imajinasinya saat ia membayangkan kakak beradik di novel klasik Little Women karya Louisa May Alcott hidup di Korea dalam zaman modern. Serupa dengan novelnya, ketiga bersaudara dengan karakter yang berbeda-beda juga digambarkan datang dari keluarga tak mampu yang kemudian harus berhadapan dengan situasi pelik dalam hidup mereka.

2. Thriller berbalut drama keluarga

Di episode awal serial ini, kita akan diajak memasuki drama keluarga yang dihadapi Oh In Joo dan kedua adiknya, mulai dari masalah pekerjaan, uang, hingga hubungan mereka dengan sang ibu. Namun semakin cerita berlanjut ke episode berikutnya, Little Women menyuguhkan banyak sisi thriller yang dengan cepat memikat penonton tanpa meninggalkan sisi drama keluarga. Mulai dari kematian sosok penting, misteri anggrek biru, hingga dua keluarga yang bertolak belakang tetapi saling terkait dalam perkara besar, jalan cerita Little Women semakin penuh kelokan tak terduga yang membuat banyak penonton menantikan setiap episode terbarunya.

Kim Go Eun dalam drama Korea Little Women. Dok. Netflix.

3. Penggambaran karakter yang berlapis

Elemen misteri dalam Little Women juga dibangun dengan apik melalui penggambaran setiap karakter yang mendalam. Penonton akan terus bertanya-tanya tentang karakter asli beberapa tokoh tertentu. Di sisi mana sebenarnya Choi Do Il (Wi Ha Joon) berada? Apa yang disembunyikan Park Jae Sang (Uhm Ki Joon) dengan sifat temperamennya yang tak terduga? Bagaimanakah hubungan pasangan Park Jae-sang dengan sang istri yang terlihat harmonis namun manipulatif? Setiap episode menghadirkan kejutan demi kejutan sehingga penonton terus terpikat.

4. Bunga anggrek yang menyimpan misteri

Bunga anggrek epipogium aphyllum berwarna biru yang langka ini hadir dalam saat-saat yang tak terduga. Kerap dipanggil Ghost of Vietnam, Princess, hingga The Orchid of Death, kehadirannya seolah menjadi pertanda akan ada kejadian yang tak mengenakkan atau ia muncul setelah ada peristiwa yang memakan korban jiwa. Di samping itu, bunga tersebut memiliki efek dapat menyebabkan adiksi atau halusinasi. Hingga enam episode Little Women, bunga ini masih menyimpan misteri yang belum terjelaskan. Akankah ada peristiwa mengerikan yang terjadi selanjutnya?

Park Ji Hu dalam drama Korea Little Women. Dok. Netflix.

5. Mengangkat masalah sosial

Little Women dengan jeli menghadirkan pengamatan sosial terkait masyarakat dan kelas ekonomi. Tokoh utama sang kakak beradik dikisahkan hidup penuh kemiskinan sejak kecil dan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka akibat status sosialnya. Impian untuk memiliki uang dan hidup sejahtera mengantar kakak beradik ini kepada keputusan-keputusan sulit dan membahayakan nyawa. Perbedaan mencolok antara kelas dan status sosial juga diperlihatkan melalui hubungan mereka dengan keluarga Park Jae Sang yang kaya raya dan bereputasi baik. Ketika dua keluarga yang bertolak belakang itu bertemu, berbagai benturan yang terjadi sangat menarik untuk disimak.

